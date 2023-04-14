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Росіянка використовувала кота в одязі немовляти для скоєння злочинів: відео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
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Час на прочитання
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Росіянка використовувала кота в одязі немовляти для скоєння злочинів: відео

Фото: скриншот з відео

Поліцейських насторожили дивні звуки, які видавала “дитина”.

У російському місті Нижньому Тагілі місцева мешканка розповсюджувала наркотики за допомогою кота, вдягнутого в одяг для немовлят.

Про це повідомляють російські Telegram-канали з посиланням на пресслужбу МВС РФ.

Щоб відвести від себе підозри, закладниця, готуючи схованки із забороненими речовинами, робила вигляд, що доглядає за немовлям. Але поліцейських, яким вона потрапила на очі, насторожили дивні звуки, які лунали з дитячого комбінезона.

Коли “немовля” розповили, то витягли із схованки в одязі п'ять пакунків із білим порошком, який виявився наркотичною речовиною - N-метилефедрином. Крім того, оперативники знайшли 12 закладок, які затримана встигла зробити протягом дня.

Щодо жінки порушили кримінальну справу за розповсюдження наркотиків і взяли її під варту.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі 20-річний хлопець поскаржився до поліції, що в нього вкрали коробку з наркотиками.

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Дата публікації
Перегляди
505
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