Росіянка використовувала кота в одязі немовляти для скоєння злочинів: відео

У російському місті Нижньому Тагілі місцева мешканка розповсюджувала наркотики за допомогою кота, вдягнутого в одяг для немовлят.

Про це повідомляють російські Telegram-канали з посиланням на пресслужбу МВС РФ.

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Щоб відвести від себе підозри, закладниця, готуючи схованки із забороненими речовинами, робила вигляд, що доглядає за немовлям. Але поліцейських, яким вона потрапила на очі, насторожили дивні звуки, які лунали з дитячого комбінезона.

Коли “немовля” розповили, то витягли із схованки в одязі п'ять пакунків із білим порошком, який виявився наркотичною речовиною - N-метилефедрином. Крім того, оперативники знайшли 12 закладок, які затримана встигла зробити протягом дня.

In the city of Nizhny Tagil, Russia, a woman who appeared to be holding a baby was suspected, and after investigations, it was found that what she was carrying was a cat disguised as a baby, and drugs were embedded in its clothes. pic.twitter.com/U4SinF7wQE — maryam (@maryam64388190) April 14, 2023

Щодо жінки порушили кримінальну справу за розповсюдження наркотиків і взяли її під варту.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі 20-річний хлопець поскаржився до поліції, що в нього вкрали коробку з наркотиками.

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