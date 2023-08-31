Росіянка викрала з церкви мощі Миколая Чудотворця: як пояснила свій вчинок

Жінка ховалася за колоною і чекала, коли за реліквією не спостерігатимуть.

З храму Усікнення голови Іоанна Предтечі у місті Кіровську Ленінградської області РФ відвідувачка викрала частину мощей святителя Миколая Чудотворця.

Про це у четвер, 31 серпня, повідомив Telegram-канал “Подъем”.

Інцидент стався напередодні.

Як пояснили церковники, доступ до реліквії було відкрито лише на одну годину на прохання групи парафіян, які попросили дозволу “прикластися до мощей”.

Цією нагодою скористалася жінка, яка ховалася за колоною і чекала, коли за реліквією не спостерігатимуть. Викравши мощі, жінка перехрестилася, вийшла з церкви, сіла в автомобіль і поїхала в невідомому напрямку.

Встановити особу злодійки вдалося майже одразу, оскільки крадіжку зафіксувала камера спостереження.

Невдовзі поліція затримала 69-річну мешканку Петербурга, у квартирі якої знайшли викрадені мощі. Правоохоронцям вона заявила, що просто хотіла “вдома молитися”.

У храмі наголосили, що це не перший випадок такої крадіжки. Торік з цієї ж церкви викрали мощі святого Пантелеймона.

Нагадаємо, раніше у Псковській області РФ у місті Великі Луки встановили пам’ятник радянському кривавому диктатору Йосипу Сталіну. Представник Російської православної церкви освятив монумент.

Читайте також: