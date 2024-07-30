"Росії потрібне перемир'я": переможниця "Битви екстрасенсів" відповіла, чи закінчиться війна в Україні

Тарологиня та переможниця "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова розповіла, що Росії потрібне перемир'я, проте війну закінчувати у Кремлі не хочуть.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

"Росії конче потрібне перемир'я. Їм це потрібно, щоб зламати нашу фінансову систему. Щоб сказати - ми відходимо, зробити видимість цього. Але вони нікуди не підуть. У мене таке враження, що вони, як кроти: вони риють, залишають тут своє потомство, умовно кажучи. Тут на нашій території залишаються ці "гнізда зла", - сказала вона.

Яна Пасинкова натякнула, що план Росії провалиться.

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