У Росії мікрорайон "Перемога" в Читі затопило озеро з фекаліями. Росіяни бідкаються, що це триває вже другий день і вони не можуть потрапити додому.

Про це пишуть російські регіональні пропагандисти.

Озеро з фекалій вже два дні затоплює мікрорайон "Перемога" в російській Читі. Це сталося через прорив каналізації у місті, яку ніхто не поспішає ремонтувати. Місцеві жителі нарікають, що через озеро фекалій вони не можуть доїхати додому.

Чиновники Чити запевняють, що вони намагаються ліквідувати аварію, та звинуватили місцевих, що вони скидають у каналізацію все, що завгодно. Там заявили, щоб прибрати нечистоти, вони повинні "застигнути".

Російський Волгоград затопило фекаліями

Це не перший випадок, коли російські міста затоплюють озера з фекалій через проблеми з каналізацією. Наприкінці жовтня у місті Волгоград, що в Росії, в заплаві річки Цариця прорвало каналізаційний колектор. Через це вулиці міста затопило фекаліями, а його жителі сидять без води.

Росія витрачає купу грошей на те, щоб бомбити Україну і залишити українські міста без світла й води, в той час, як російські міста сидять без води і каналізації тижнями, хоча їх ніхто не бомбив. Так, наприклад, у Волгограді світла не було понад 5 днів.

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