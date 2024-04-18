Російські ракети повернуться на РФ: астролог здивував передбаченням про закінчення війни в Україні

Астролог Володимир Бадиян назвав ознаки закінчення війни в Україні. Він зазначив, що наша держава може отримати від партнерів настільки технологічну зброю, що російські ракети розвертатимуться на Росію.

Про це він сказав у ютуб-каналі "Астрофеномен".

Володимир Бадиян розповів про ознаки того, що в Україні закінчиться війна. За його словами, важливим чинником буде те, що в України з'явиться дуже потужний партнер.

"Перший знак - нам допоможуть з деякою новітньою зброєю, яка може бути застосованою вже вкінці 2024 року. Це буде один із важливих моментів. Друге - якась країна, можливо Японія, нам дуже сильно допомагатиме: і технологічно, і морально. Це буде показником того, що ми почнемо перемагати. Далі - практично не буде ракетних ударів. Ми буде захищені, натомість Росія все більше потерпатиме від обстрілів, а ми навіть повертатимемо їм їхні ракети. Тобто навіть така технологія може бути. Від того часу, до кінця війни буде дуже мало. Один з показників - у нас буде партнер, який нам реально допомагатиме", - сказав астролог.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астролог назвав дуже небезпечну дату для України.

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