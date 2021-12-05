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Російських реперів перевірять на причетність до екстремізму через фейкове звернення “групи патріотів”

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Російських реперів перевірять на причетність до екстремізму через фейкове звернення “групи патріотів”

Фото: Facebook / Oxxxymiron

У Слідчому комітеті РФ відреагували на анонімне повідомлення в Інтернеті, підписане “Групою патріотів Росії”.

Голова Слідчого комітету Російської Федерації Олександр Бастрикін доручив розслідувати анонімне “звернення”, в якому реперів Oxxxymiron (Мирона Федорова) і Noize MC (Івана Алексєєва) викривають в “екстремістській діяльності”. 

Про це повідомляє видання “Коммерсантъ" з посиланням на пресслужбу Слідчого комітету. 

Звернення, яке начебто надійшло від ініціативної "групи патріотів" опублікував користувач LiveJournal Дмитро Якушев. У тексті, написаному навмисне у гротескному стилі, невідомі автори просили пана Бастрикіна "звернути увагу на злочинну діяльність так званих реперів".

Мирона Федорова (Oxxxymiron), зокрема, звинуватили в тому, що він “створює позитивний образ іноземного агента” та “сексуально образив діяча опозиції Катерину Шульман”.

“Ініціатори звернення зазначають, що у своїй творчості ці виконавці пропагують негативне ставлення до співробітників правоохоронних органів, також зауважено спроби реабілітації нацизму та екстремістської діяльності”,— цілком серйозно відреагували російські правоохоронці.

Скриншот сайту СКР / ©
Скриншот сайту СКР

Після опублікованої інформації Слідчого комітету Якушев заявив, що жодного “звернення” насправді не було, а опублікований ним текст був сатирою. "Блін. Зупиніться. Не було жодного "Звернення групи патріотів". Це ж був жарт. Вигадане звернення, спеціально написане в ідіотській формі, сатира на наш час”, - написав він у LiveJournal .

Скриншот LiveJournal / ©
Скриншот LiveJournal

Раніше голова СКР Олександр Бастрикін публічно звинуватив іншого російського репера, Моргенштерна (Алішера Валєєва) у тому, що він “торгує наркотиками в соцмережах”. Після цього концерт Моргенштерна в Москві було скасовано , а сам репер залишив Росію.

Нагадаємо, російський репер Моргенштерн, якого оштрафували за пропаганду наркотиків, спричинив скандал на російській премії.

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