Російських реперів перевірять на причетність до екстремізму через фейкове звернення “групи патріотів”

Російських реперів перевірять на причетність до екстремізму через фейкове звернення “групи патріотів”

У Слідчому комітеті РФ відреагували на анонімне повідомлення в Інтернеті, підписане “Групою патріотів Росії”.

Голова Слідчого комітету Російської Федерації Олександр Бастрикін доручив розслідувати анонімне “звернення”, в якому реперів Oxxxymiron (Мирона Федорова) і Noize MC (Івана Алексєєва) викривають в “екстремістській діяльності”.

Про це повідомляє видання “Коммерсантъ" з посиланням на пресслужбу Слідчого комітету.

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Звернення, яке начебто надійшло від ініціативної "групи патріотів" опублікував користувач LiveJournal Дмитро Якушев. У тексті, написаному навмисне у гротескному стилі, невідомі автори просили пана Бастрикіна "звернути увагу на злочинну діяльність так званих реперів".

Мирона Федорова (Oxxxymiron), зокрема, звинуватили в тому, що він “створює позитивний образ іноземного агента” та “сексуально образив діяча опозиції Катерину Шульман”.

“Ініціатори звернення зазначають, що у своїй творчості ці виконавці пропагують негативне ставлення до співробітників правоохоронних органів, також зауважено спроби реабілітації нацизму та екстремістської діяльності”,— цілком серйозно відреагували російські правоохоронці.

Скриншот сайту СКР

Після опублікованої інформації Слідчого комітету Якушев заявив, що жодного “звернення” насправді не було, а опублікований ним текст був сатирою. "Блін. Зупиніться. Не було жодного "Звернення групи патріотів". Це ж був жарт. Вигадане звернення, спеціально написане в ідіотській формі, сатира на наш час”, - написав він у LiveJournal .

Скриншот LiveJournal

Раніше голова СКР Олександр Бастрикін публічно звинуватив іншого російського репера, Моргенштерна (Алішера Валєєва) у тому, що він “торгує наркотиками в соцмережах”. Після цього концерт Моргенштерна в Москві було скасовано , а сам репер залишив Росію.

Нагадаємо, російський репер Моргенштерн, якого оштрафували за пропаганду наркотиків, спричинив скандал на російській премії.

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