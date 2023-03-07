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У Москві депутат потрапив до реанімації після розваг з молодою коханкою: що сталось

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Москві депутат потрапив до реанімації після розваг з молодою коханкою: що сталось

Фото: російська пропаганда

Через мухомори російський депутат опинився у реанімації.

У столиці РФ Москві 44-річний депутат Законодавчих зборів Красноярського краю Денис Терехов під час розваг зі свою 27-річною коханкою отруївся мухоморами. 

Про це пишуть російський пропагандистський телеграм-канал Baza. 

44-річний російський депутат з Красноярського краю розважався із своєю 27-річною коханкою у Москві в будинку на Кутузівському проспекті. Вночі йому раптово стало зле. 

Фото: російська пропаганда / ©
Фото: російська пропаганда

Про це Терехов повідомив своїй помічниці. У ніч проти 7 березня коханка депутата викликала швидку. Терехова госпіталізували до реанімації. Відомо, що він отруївся мухоморами. 

Поліція Москви планує допитати 27-річну "подругу" російського народного обранця, щоб дізнатись, де той взяв отруйні гриби і чому їх вживав. 

Фото: російська пропаганда / ©
Фото: російська пропаганда

Нагадаємо, у Москві один із творців вакцини "Супутник V" Андрій Ботіков замовив сексуальні послуги з асфіксією у чоловіка-повії, який зрештою задушив його.

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Дата публікації
Перегляди
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