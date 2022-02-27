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"Російський корабель, йди нах**, користуйтесь веслами": грузинський буксир відмовив росіянам у паливі і буксуванні

"Російський корабель, йди нах**, користуйтесь веслами": грузинський буксир відмовив росіянам у паливі і буксуванні

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"Російський корабель, йди нах**, користуйтесь веслами": грузинський буксир відмовив росіянам у паливі і буксуванні

Корабля «послали за адресою», яка вже стала символічною цитатою боротьби українців із загарбником.

Команда грузинського буксиру, після того як переконалась, що запит на їхню допомогу попросили росіяни, відмовились допомагати їм. А далі корабель «послали за адресою», яка вже стала символічною цитатою боротьби українців із російським загарбником.

Відео перемовин з’явився в соціальній мережі.

« Екіпаж Росії, так. Хлопці, ми відмовляємось від буксування і відмовляємось постачати ваш пароплав. З вами говорить старший помічник капітана з Грузії. Ми не будемо постачати ваш корабель. Російський корабель, йди нах**», - кажуть на буксирі.

У відповідь росіяни попросили, щоб без політики і як аргумент сказали, що в них закінчується пальне. На це отримали не менш оригінальну відповідь. «Якщо у вас закінчується пальне, використовуйте весла», - зазначили на буксирі і нагадала громадянам країні-агресора, що вони окупанти.

Русский корабль? Шукай весла! Обожнюю грузинів! Обов'язково приїдемо до вас в гості і вип'ємо з вами винця

Опубліковано Валентином Чернявским Неділя, 27 лютого 2022 р.

Нагадаємо, що прикордонники острова Зміїний, під час нападу на пропозицію російського корабля здатись, відповіли: "Російський коребель, йди нах...". Зазначалось, що хлопців після цього обстріляли і з ними зник зв'язок. Тоді на острові перебувало 13 прикордонників, їх вважали загиблими і присвоїли посмертно звання Героїв України. Пізніше російни оприлюднили відео, що нібито хлопців захопили в полон. Тож з'явилась надія, що наші прикордонники живі. Цю інформацію намагаються перевірити.

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