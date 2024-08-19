Російський турист намагався зґвалтувати корову у Таїланді, але щось пішло не так

У Таїланді російський турист під дією наркотиків намагався зґвалтувати корову.

Про це пишуть видання Вild і Daily Mail.

Увагу 26-річного Євгена Кувшинова привернула руда корова, що була прив'язана до огорожі. Побачивши тварину, "руссо-турісто" роздягнувся, підійшов до корови й намагався залізти на неї зверху, можливо, хотів її зґвалтувати. Але корова розлютилася, штовхнула його на землю і спробувала вдарити.

Стурбовані місцеві жителі запідозрили, що росіянин задумав недобре, коли побачили, як він ходить голим, тому одразу викликали поліцію. Вони також почули його крики про допомогу під час нападу та стояли поруч із ним, чекаючи на прибуття офіцерів.

На шокувальних кадрах видно, як Кувшинов лежить на землі голим, а бура корова лупить його рогами.

Лейтенант поліції розповів: "Коли ми прибули на місце події, на підозрюваного напала корова. Свідки розповіли, що спочатку він підійшов до самця корови, потім до самки і голий спробував залізти на неї. Можливо, він намагався зґвалтувати тварину, але ми не можемо сказати напевно. На ній не було сперми".

В автомобілі Євгена Кувшинова поліція знайшла марихуану.

Фото: Asia Pacific Press via ViralPress / Вild

Росіянина доправили до лікарні для обробки ран, зокрема в області статевих органів. Але він поводився неадекватно, тож медики відмовилися його приймати. Зараз чоловік перебуває у відділенні поліції, його справою має зайнятися імміграційна та туристична поліція.

Нагадаємо, що у Таїланді затримали п'яних туристів з РФ за вандалізм, а з Балі депортували росіянку, яка не платила у кафе. Також ми писали, як у Таїланді оскаженілий росіянин силоміць поголив перукаря.

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