Росію зрадить важлива держава-партнерка: переможниця "Битви екстрасенсів" потішила передбаченням

Переможниця "Битви екстрасенсів" Яна Пасинкова вважає, що Китай, попри усі декларації, найближчим часом кине Росію та розірве із агресором стосунки.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова наголосила, що хоч і зараз Китай заявляє про "дружбу" з Росією, але це ненадовго. Дуже скоро китайці кинуть країну-терористку.

"Розрив стосунків, незадоволення, розрив партнерства. Щось відберуть, щось заграбастають китайці у рашистів. Будуть претензії з приводу невиконаних домовленостей. Ось таке нехай збувається", - сказала Яна Пасинкова.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, відьма-тарологиня Марія Тиха вважає, що Росія не переможе у війні проти України. Вона передбачає, що під час війни РФ може навіть втратити свою територію.

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