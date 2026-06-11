Роутер теж потребує “перепочинку”: як часто варто його перезавантажувати

Роутер WI-Fi / © Pexels

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Роутер може працювати без перерви тижнями або місяцями, однак це не завжди добре для стабільності Wi-Fi. Регулярне перезавантаження допомагає прибрати дрібні збої, завислі процеси та тимчасові дані, які можуть уповільнювати інтернет.

Про це повідомляє видання Blikk.

Маршрутизатор фактично працює як невеликий комп’ютер: має власну систему, пам’ять і фонові процеси. З часом вони можуть давати збої, через що сторінки відкриваються повільніше, відео підвантажується з паузами або з’єднання переривається.

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Суворого правила немає, але оптимально перезавантажувати роутер приблизно раз на місяць. Якщо Wi-Fi почав працювати гірше, це можна зробити одразу.

Для правильного перезавантаження роутер варто від’єднати від живлення щонайменше на 30 секунд, а потім знову підключити. Після цього пристрою може знадобитися кілька хвилин, щоб відновити з’єднання.

Важливо не плутати перезавантаження зі скиданням налаштувань. Перезавантаження зберігає паролі та параметри, а скидання повертає пристрій до заводських налаштувань.

На стабільність Wi-Fi також впливає розташування роутера. Його краще ставити ближче до центру оселі та подалі від телевізорів, мікрохвильовок, акваріумів та інших перешкод, які можуть послаблювати сигнал.

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Регулярне перезавантаження не гарантує швидшого інтернету, але часто допомагає зробити з’єднання стабільнішим.

Раніше повідомлялося, що вимкнення роутера на ніч не економить електроенергію, адже сучасні пристрої споживають лише 10-12 Вт і розраховані на цілодобову роботу. Побоювання щодо шкідливого випромінювання — міф: його рівень нижчий, ніж у фена.

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