Розбите серце і фальшивий похорон: чоловік підробив документ, щоб відпочити після зради

Сінгапурця оштрафували на тисячі доларів за те, що він підробив свідоцтво про смерть свого дідуся, щоб отримати оплачувану відпустку на робочому місці.

Про це пише Oddity Central.

Раніше цього місяця 29-річний Барат Гопал був оштрафований на $4 000 після того, як визнав себе винним у підробленні свідоцтва про смерть родича з метою шахрайства.

У листопаді 2023 року, працюючи аналітиком операцій з фінансування безпеки, Гопал дізнався, що його тодішня дівчина його зрадила, і він був настільки спустошений, що не міг зосередитися на своїй роботі. Але замість того, щоб подати заяву на один із декількох днів щорічної відпустки, запропонованих роботодавцем, сінгапурець попросив оплачувану відпустку від 8 до 10 листопада, стверджуючи, що його дідусь в Індії помер уві сні. Його прохання задовольнили, але коли керівник попросив свідоцтво про смерть дідуся, ситуація ускладнилася.

Щоб затягнути час, Гопал сказав своєму керівнику, що зможе надіслати свідоцтво про смерть лише після того, як його батько повернеться з Індії. Тим часом він зв'язався з другом, родич якого помер у липні 2023 року, стверджуючи, що йому потрібна копія свідоцтва про смерть, щоб виправдати свою відсутність на роботі для участі в похороні. Потім він підробив документ для свого дідуся на своєму ноутбуці і надіслав його фотографію своєму керівнику, зручно пропустивши нижню частину свідоцтва, на якій був QR-код для перевірки його автентичності.

На жаль для Барата, його керівник не задовольнився цим і попросив копію всього документа. За наполяганням начальства Барат Гопал надіслав весь документ, але в грудні 2023 року звільнився з роботи, знаючи, що його брехня буде легко викрита.

У Сінгапурі за підроблення свідоцтва про смерть злочинця можуть оштрафувати на суму до $10 000, ув'язнити на термін до 10 років або зробити і те, і інше, тому Гопал може вважати, що йому пощастило, що він отримав лише $4 000 штрафу за свій злочин. Прокурори вимагали штрафу в розмірі від $4000 до $5000, зазначивши, що його роботодавець втратив $500 за його оплачувану відпустку.

Нагадаємо, чоловік повернувся додому і потрапив на свій похорон. Плутанина виникла через помилку поліції в ідентифікації мертвого тіла.

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