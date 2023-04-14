Розбитий головою унітаз і викрадені меблі: у Сочі зі страхом готуються до навали туристів з російської глибинки

Після кожного туристичного сезону на російському курорті роблять ремонт та закуповують заміну викраденим подушкам, посуду та навіть меблям.

Уже очевидно, що цього року туристичний сезон в окупованому росіянами Криму не розпочнеться, тому на російському курорті Сочі готуються до масштабної навали туристів із глибинки.

Місцевому виданню тутешні готельєри розповіли про жахливу поведінку своїх постояльців. У деяких номерах після гостей доводиться робити капітальний ремонт. Традиційно закуповують подушки, постільну білизну і навіть меблі, які псують або забирають із собою відпочивальники.

Фіранка замість шпильки

Стіни у номерах російські туристи обписують любовними зізнаннями та цитатами з популярних пісень. Штори після них доводиться міняти кожен сезон так само, як простирадла та ковдри — не через погану якість, а тому що їх рвуть гості.

“Шматок фіранки я побачила у волоссі в однієї приїжджої — мабуть, втратила шпильку і замінила шматком фіранки. В іншому номері штору пропалили в кількох місцях, у третьому взагалі забрали з собою”, - розповідала одна із готельєрів.

Крадуть усе

Крадіжки подушок із номерів уже нікого не дивують, але торік відпочивальники з Рязані, які приїхали до Сочі машиною, переплюнули всіх: розібрали комод, вночі спакували в машину і так виїхали, забравши з собою меблі як сувенір.

За словами місцевих, гості вивозять все: відкривалки для пляшок, попільнички, шампури для шашликів, терки, ситечка для чаю, виделки, ложки, ножі, тарілки. Набору каструль вистачає на два сезони, але все одно по одній вивозять. Масово “тирять” килимки з ванних кімнат.

Красу не цінують

Спроба облагородити територію парковими скульптурами чи декоративними елементами закінчується розрухою - до кінця сезону від них нічого не залишається.

“То п'яний гість упаде, розіб'є, то дитинка якийсь стусаном скульптуру розіб'є чи м'ячем. Красу не цінують. Якось бачила, як один із відпочивальників напідпитку пісяє в мій ставок. До речі, це ціла катастрофа – дитячі горщики виливають під виноград, а він цього зовсім не переносить, лоза просто гине”, - розповідають власники пансіонатів.

Пиятика понад усе

Чоловіки, які приїжджають на відпочинок, п’ють не просихаючи. Один приїжджий з Тамбова зібрав довкола себе усіх чоловіків та деяких жінок і пив у готелі упродовж тижня, навіть не з’являючись на пляжі.

“Це було щось страшне. Скільки шибок було побито, один взагалі головою унітаз розбив. Ми його намагалися спіймати, щоб надати першу медичну допомогу, хоча б кров зупинити, а він тікав зі страшним сміхом і кров'ю нам усе залив. Так і бігав, доки сили не скінчилися, заснув під пальмою”, - розповідала власниця готелю.

Нагадаємо, окупанти готуються до евакуації з Криму, про що свідчить збільшення кількості залізничних рейсів та збільшення вивезення зерна з півострова.

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