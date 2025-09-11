ТСН у соціальних мережах

Розбите серце та щасливий порятунок: пара придбала будинок із несподіваним "сюрпризом" у саду

Пара, яка придбала новий будинок, подарувала другий шанс 10-річному собаці, залишеному напризволяще попередніми власниками.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Покинутий власниками собака

Доля посміхнулася моллі псля того як люди покинули її разом із проданим будинком / © скриншот з відео

Нерідко, люди купують нову домівку і не знають, що саме на них чекає всередині. Ця істина стала особливо очевидною для однієї пари, яка нещодавно придбала будинок і після цього зробила шокувальне та водночас зворушливе відкриття у власному саду.

Про це пише The Mirror з посиланням на відео, опубліковане на YouTube-каналі Animal Rescue.

Розбите серце та миттєве рішення

Пара відразу відчула «розбите серце», щойно побачила, що чекає на них у новому володінні. До дерева у дворі був прив’язаний 10-річний собака. Попередня сім’я Моллі, переїжджаючи, просто покинула її «помирати на самоті».

Для нових власників будинку це стало шоком, і вони відразу вирішили, що не можуть залишити у біді беззахисну тварину. Кадри, що демонструють подальшу долю Моллі, показують, як вона їсть, грається та налагоджує зв’язок з іншими домашніми улюбленцями.

Новий дім, нове життя

На початку Моллі була сповнена глибокого смутку і страху. Вона тремтіла під час грози і постійно шукала своїх колишніх господарів. Однак завдяки дбайливому догляду, любові та нескінченній прихильності, собака поступово почала довіряти новій сім’ї.

/ © скриншот з відео

© скриншот з відео

Вона почала висловлювати свою вдячність, виляючи хвостом і ніжно цілуючи своїх рятівників. Тепер Моллі зустрічає нових друзів, насолоджується іграми та невеликими пригодами.

«Я все ще витираю сльози. Ця історія розірвала моє серце від смутку, а потім зшила його назад чистою радістю, коли ця тендітна душа нарешті знайшла любов», — прокоментував один з глядачів.

Здоров’я собаки потребує лікування, однак її нова сім’я та спільнота небайдужих людей забезпечують усе необхідне. Вони доклали багато зусиль, щоб повернути тварину до повноцінного життя, і тепер Моллі проживе решту своїх років у безпеці, оточена любов’ю та турботою.

Історія порятунку Моллі швидко розлетілася мережею, зібравши понад 4 тисячі переглядів і безліч зворушливих коментарів.

«Люди не думають, що тварини взагалі мають якісь почуття, але вони мають, і вони відчувають смуток і горе, а також щастя і радість. Мене завжди засмучує, як деякі люди ставляться до своїх тварин», — зазначив один з користувачів.

Нагадаємо, стосунки пари зруйнував кіт. Жінці довелося зробити вибір між коханням та домашнім улюбленцем, що викликало бурхливі дискусії в Мережі.

