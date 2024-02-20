Розчарована батьківством пара вирішила віддати тримісячну доньку на усиновлення: "Не підходить"

Батько спричинив обурення в Мережі після того, як розповів, що він та його дружина віддають свою тримісячну доньку на усиновлення, бо вона "не підходить" для їхньої родини.

Про це він написав на Reddit, передає Mirror.

Він пояснив, що його 33-річна дружина Кетрін повернулася на роботу всього через два тижні після пологів, а про їхню дочку Елізабет переважно піклується її бабуся.

"Я йду на роботу пізніше, ніж моя дружина, тому я беру ранкове чергування, але вона приходить додому раніше за мене, тому вона йде на вечірнє чергування. Протягом дня Елізабет залишається з моєю тещею", - поділився новоспечений батько.

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Однак він зауважив, що Кетрін нехтує емоційними потребами своєї дитини: "Кетрін справді не має до неї жодного стосунку. Навіть якщо вона плаче, якщо це не з реальної причини, наприклад, голод чи намокання, Кетрін не робить нічого, щоб її заспокоїти. Я знаю, що діти іноді плачуть без причини, і що якщо брати Елізабет на руки щоразу, коли вона плаче, це може зменшити плач. Хіба вона не повинна хоча б взяти її на руки і трохи заспокоїти? Плюс навіть коли вона не плаче, Кетрін не спілкується з нею".

Зазнаючи труднощів у спілкуванні зі своїм малюком і бажаючи повернутися до колишнього життя, пара вирішила віддати тримісячну дитину на усиновлення. Перш ніж зробити цей крок, 35-річний батько звернувся за порадою до користувачів Reddit щодо процесу усиновлення.

Він запитав: "Цього тижня я проконсультуюся з юристом, але волію мати певне уявлення про те, на що чекати. Моя дружина і я хочемо віддати нашу тримісячну доньку на усиновлення. Чи існують якісь закони, які впливають на цей процес? Чи члени нашої сім'ї можуть подати позов проти нашого рішення про усиновлення? Як довго ми можемо очікувати?".

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Юзери були приголомшені і запитували, як вони дійшли такого рішення. Батько зізнався, що їхня дочка "не дуже підходить для сім'ї", а через народження дитини "його дружині незручно проводити відпустку".

Він поділився: "Моя дружина повідомила мою тещу про наше рішення віддати дитину на усиновлення. Вона відреагувала погано, на що слід було чекати, і сильно кричала. Коротше кажучи, моя теща спочатку звинувачувала свого покійного колишнього чоловіка в тому, що моя дружина "поводилася так", а потім мене в нашому рішенні. Мене обзивали різними іменами, і я дізнався, що моя теща не любила мене від початку. Справа дійшла до того, що Кетрін зрештою пригрозила, що її мама ніколи більше не побачить нашу дочку, якщо вона не поводитиметься розумно".

Потім пара сказала бабусі, що вона може усиновити Елізабет, якщо захоче, інакше її віддадуть до іншої сім'ї: "Наша дочка буде усиновлена. Це не підлягає обговоренню. Моя теща могла б узяти на себе опіку, якби вона того забажала".

Втім, за його словами, після цього мама його дружини забрала дівчинку, поїхала з дому і зупинилася у готелі. Жінка нібито зголосилася усиновити свою внучку.

"Спілкування з моєю тещею було рідкісним відтоді, як вона поїхала. Наскільки нам відомо, вона та Елізабет наразі перебувають з дружиною мого брата. Надалі ми співпрацюємо наскільки це можливо, щоб забезпечити гладку передачу законної опіки. Моя свекруха досі відмовлялася від будь-яких пропозицій фінансової допомоги, але ми готові виплатити аліменти, якщо/коли прийде час".

У коментарях деякі люди хвалили його за те, що він "врятував свою дочку від страждань на все життя", тоді як інші критикували його за те, що він "навіть не намагався бути батьком", перш ніж здатися.

Я не розумію, чому всі так зляться. Вони лайнові батьки і розуміють це. Дитину, певно, краще віддати на усиновлення

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Це дивна ситуація. Чи буде краще для батьків, які готові відіслати свою тримісячну дитину з якоїсь соціопатичної причини, продовжувати виховувати цю дитину, або їм слід пройти через усиновлення, не дозволяючи купці диваків виховувати дитину?

Нагадаємо, жінка, яка усиновила дитину, відверто зізналася, чому шкодує про це. Вона б хотіла повернути час назад і все змінити.

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