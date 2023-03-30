Розчави мене: 34-річна висока жінка стала шалено багатою, роблячи одну дивну річ

Жінка заробляє на "рольових іграх" в Інтернеті.
У Великій Британії жінка, зростом 185 см, почала заробляти на цьому і за рік розбагатіла на 230 тисяч доларів.
Про це пише mirror.co.uk.
34-річна Пенні заробила на своєму зрості, розміщуючи в Інтернеті власний контент. Користувачі її каналу OnlyFans зробили кілька конкретних запитів, пов'язаних з її зростом, включаючи рольові ігри, в яких вона росте або розчавлює їх.
"Існує величезний фетиш на високих жінок. Саме мій зріст виділяє мене і робить унікальною, якби я не була такою високою, я б нізащо не заробила стільки грошей. Я заробляю багато грошей на чайових і PPV за запити на контент про гігантизм", - каже жінка.
Пенні зізнається, що раніше вона соромилась свого зросту та не любила ходити на побачення з чоловіками, які є нижчі за неї. Проте потім зрозуміла, що високі жінки - це сексуально.
"Найбільшою популярністю користуються рольові відео на замовлення, в яких я росту, а вони зменшуються. Вони хочуть, щоб більшу частину часу їх тримали в моєму взутті, грудях або сідницях, розчавлюючи їх", - каже Пенні.
Нагадаємо, 37-річний Артур О Урсо з Сан-Паулу в Бразилії одружився одразу з 6 дружинами. Він розповів, що нових жінок для нього схвалює його старша дружина.
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