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Розчави мене: 34-річна висока жінка стала шалено багатою, роблячи одну дивну річ

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
1972
Час на прочитання
2 хв
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Розчави мене: 34-річна висока жінка стала шалено багатою, роблячи одну дивну річ

Фото: mirror.co.uk

Жінка заробляє на "рольових іграх" в Інтернеті.

У Великій Британії жінка, зростом 185 см, почала заробляти на цьому і за рік розбагатіла на 230 тисяч доларів. 

Про це пише mirror.co.uk.

34-річна Пенні заробила на своєму зрості, розміщуючи в Інтернеті власний контент. Користувачі її каналу OnlyFans зробили кілька конкретних запитів, пов'язаних з її зростом, включаючи рольові ігри, в яких вона росте або розчавлює їх. 

© mirror.co.uk
Фото: mirror.co.uk

"Існує величезний фетиш на високих жінок. Саме мій зріст виділяє мене і робить унікальною, якби я не була такою високою, я б нізащо не заробила стільки грошей. Я заробляю багато грошей на чайових і PPV за запити на контент про гігантизм", - каже жінка. 

Пенні зізнається, що раніше вона соромилась свого зросту та не любила ходити на побачення з чоловіками, які є нижчі за неї. Проте потім зрозуміла, що високі жінки - це сексуально. 

© mirror.co.uk
Фото: mirror.co.uk

"Найбільшою популярністю користуються рольові відео на замовлення, в яких я росту, а вони зменшуються. Вони хочуть, щоб більшу частину часу їх тримали в моєму взутті, грудях або сідницях, розчавлюючи їх", - каже Пенні. 

Нагадаємо, 37-річний Артур О Урсо з Сан-Паулу в Бразилії одружився одразу з 6 дружинами. Він розповів, що нових жінок для нього схвалює його старша дружина.

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Дата публікації
Перегляди
1972
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