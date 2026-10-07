Розчленували 19-річну дівчину та з’їли частину її тіла: подробиці моторошного вбивства

Вбита Морган Бауер. Фото: Поліцейський департамент Атланти

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У США Кейтлін Гобл засудили до довічного ув’язнення без права на дострокове звільнення за вбивство 19-річної Морган Бауер. Дівчина зникла невдовзі після переїзду до Атланти 2016 року, а її останки вдалося знайти лише через сім років. За версією прокуратури, після вбивства тіло Бауер розчленували та спалили, а Гобл і її тодішній хлопець Джонатан Александер Воррен з’їли частину тіла.

Як зазначило видання People, Морган Бауер приїхала до Атланти з Південної Дакоти 12 лютого 2016 року. На новому місці 19-річна дівчина спочатку не мала постійного житла та роботи. Згодом вона оселилася в місцевому готелі та почала працювати екзотичною танцівницею.

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Однак нове життя тривало менш ніж два тижні. Востаннє Бауер бачили 25 лютого у стриптиз-клубі Tease в Атланті. У березні її мати повідомила про зникнення доньки, після чого поліція розпочала розслідування.

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Що розповідала Гобл після зникнення Бауер

Однією з людей, з якими Бауер познайомилася в Атланті, була Кейтлін Гобл. Вона також працювала екзотичною танцівницею. За матеріалами справи, жінки зблизилися, а Гобл запропонувала новій знайомій тимчасово пожити у неї.

Після зникнення Бауер Гобл розповіла, що в ніч на 25 лютого вона та її хлопець Джонатан Александер Воррен забрали дівчину з готелю. За її тодішньою версією, пізніше Бауер нібито поїхала з іншим чоловіком, після чого вона більше її не бачила.

Однак у слідства виникли запитання до цієї розповіді. Колега Бауер згадувала, що в ніч зникнення бачила, як та залишила клуб із жінкою, схожою на Гобл. Працівники закладу також розповіли матері зниклої, що її донька пішла разом із Гобл.

Крім того, з’ясувалося, що Бауер та Гобл були достатньо близькими: 19-річна дівчина навіть пропонувала допомогти новій знайомій із грошима, необхідними для дозволу на роботу танцівницею.

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Попри підозри, знайти Бауер тоді не вдалося. Розслідування її зникнення розтягнулося на сім років.

Останки Морган знайшли через сім років

Прорив у справі стався 2023 року. Агенти Бюро розслідувань Джорджії виявили предмети, які мали доказове значення для розслідування.

Зрештою правоохоронці знайшли останки Морган Бауер у Портердейлі — там, де Гобл раніше проживала разом із Ворреном. Саме Гобл привела слідчих до місця, де перебували обвуглені та розчленовані рештки дівчини.

Того ж року Гобл і Воррену висунули звинувачення.

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Слідство встановило, що після знайомства з Бауер Гобл запропонувала їй місце для тимчасового проживання. Прокуратура стверджувала, що надалі Гобл і Воррен разом реалізували план убивства 19-річної дівчини.

За словами помічника окружного прокурора Бейлі Вілкінсон, після смерті Бауер її тіло протягом кількох днів калічили. Дівчину обезголовили та розчленували, а її останки згодом поклали до валізи і спалили.

Прокурори заявили про канібалізм і некрофілію

Під час судового розгляду стали відомі й інші подробиці того, що, за версією обвинувачення, відбувалося після смерті Бауер.

Як повідомило видання Oxygen, прокурори заявили, що Гобл та Воррен чекали, поки кров жертви згорнеться, перш ніж відрізати їй кінцівки. Воррен згодом розповів правоохоронцям, що він та Гобл з’їли інтимну частину тіла вбитої.

Також обвинувачення стверджувало, що Воррен вчинив сексуальні дії з тілом Бауер. Після цього останки дівчини поклали до валізи та спалили на задньому дворі.

Прокуратура намагалася довести, що вбивство не було випадковим або одноосібним злочином Воррена. За словами обвинувачення, Гобл вважала Морган «ідеальною жертвою», а сама пара нібито мала спільну зацікавленість серійними вбивцями, смертю та розчленуванням.

У суді також розглядали докази, пов’язані з імовірним інтересом Гобл до сатанізму. За твердженням прокурорів, вона вважала, що уклала угоду з «герцогом підземного світу», щоб «продати свою душу».

Воррен заявив, що вбити Морган хотіла Гобл

Після затримання колишні партнери перекладали відповідальність одне на одного.

Воррен стверджував, що саме Гобл першою заговорила про вбивство Бауер.

«Кейті сказала: „Я хочу її вбити“. Вона сказала: „Я хочу її порізати“», — заявляв він.

За словами Воррена, він напав на Бауер і позбавив її можливості чинити опір, однак смертельні дії нібито вчинила Гобл. Він також стверджував, що після смерті дівчини Гобл попросила його принести кухонне приладдя, оскільки хотіла розрізати тіло та побачити внутрішні органи.

Сам Воррен визнав провину у справі, зокрема в некрофілії. Його засудили до довічного ув’язнення без права на дострокове звільнення.

Захист Гобл представив іншу версію

Адвокати Кейтлін Гобл натомість наполягали, що саме Воррен убив Бауер, а їхня підзахисна не брала участі у самому вбивстві.

За версією захисту, того вечора Воррен хотів сексу втрьох із Гобл та Бауер, але жінки відмовилися. Гобл нібито залишила кімнату, а коли повернулася, побачила Воррена над Морган.

Адвокат стверджував, що Гобл запанікувала та вийшла, а через деякий час зрозуміла, що Бауер убита.

Захист також наполягав, що Гобл хотіла звернутися до поліції, але Воррен їй не дозволив. За словами адвоката, вона боялася чоловіка і саме через страх надалі виконувала його вказівки та допомагала позбутися тіла.

Прокурори цю версію відкидали. Обвинувачення наполягало, що не має вирішального значення, хто саме завдав смертельної дії, оскільки вбивство Бауер було спільним планом Гобл і Воррена.

Кейтлін Гобл отримала довічний термін

Після судового процесу присяжні визнали Гобл винною у вбивстві зі зловмисним умислом, тяжкому злочині, нападі з обтяжувальними обставинами, фальсифікації доказів та приховуванні смерті іншої людини.

За вбивство суд призначив їй довічне ув’язнення без права на дострокове звільнення. За фальсифікацію доказів і приховування смерті вона також отримала 10-річні терміни, які відбуватиме одночасно з основним покаранням.

Під час оголошення вироку прокурор заявив, що Гобл протягом процесу не продемонструвала каяття.

«Жахливий характер цього злочину та його неймовірна мерзенність показують, що вона не заслуговує на те, щоб коли-небудь побачити зовнішні стіни в’язниці», — сказав він судді.

Захист водночас заявив, що після подробиць, які пролунали у справі, суспільство сприймає Гобл як «дияволку». Адвокат зазначив, що люди, які знали її особисто, описують жінку як люблячу жінку, яка також піклувалася про свою бабусю.

Родина Морган виступила в суді

Під час оголошення вироку до суду звернулася мачуха вбитої.

«Вона була стриптизеркою два тижні. Вона була нашою дитиною 19 років. Все, що у нас залишилося, — це прекрасні спогади, які ми зберігаємо, та жахливі подробиці, які нам розповіли», — сказала жінка.

Водночас, як повідомим адвокат Іфеолува Р. Бен-Шида, юридична команда Кейтлін Гобл подала клопотання про новий розгляд справи.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в США Бріттані Голберг уже майже три десятиліття перебуває в камері смертників у Техасі за вбивство 80-річного чоловіка. Жертву знайшли з 58 ножовими пораненнями та частиною лампи в горлі.

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