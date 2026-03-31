Рожева повня 2026: коли та де в Україні спостерігати головне астрономічне явище квітня

У ніч проти 2 квітня українці зможуть спостерігати Рожеву повню — одне з найяскравіших астрономічних явищ цієї весни. Попри назву, супутник Землі не змінить колір на рожевий, проте матиме особливе значення для календаря та візуальних спостережень.

Про це пише Almanac.

Коли та де спостерігати Рожеву повню

Пік освітленості Місяця настане 2 квітня о 05:12 за київським часом. Однак астрономи радять планувати спостереження на вечір напередодні — 1 квітня.

Близько 19:20–19:40 (залежно від регіону) Місяць почне сходити над східним горизонтом. У цей момент він може видаватися незвично великим через оптичну ілюзію та матиме жовтувато-помаранчевий відтінок через проходження світла через щільні шари атмосфери.

Що означає назва місяця

Назва «Рожевий Місяць» походить від традицій північноамериканських народів і пов’язана з цвітінням дикого шилоподібного флокса, який розпускається саме у квітні. У європейській культурі цю повню також називають «Місяцем проростання».

Для християнського світу це явище має релігійне значення: це перша повня після весняного рівнодення, яку називають «Пасхальною». Саме від неї розраховується дата Великодня, який у 2026 році припадає на 5 квітня.

Що ще можна побачити на небі

Окрім повного Місяця, у нічному небі початку квітня будуть помітні інші космічні об’єкти:

Юпітер — домінуватиме у південно-західній частині неба;

Венера — з’явиться на заході одразу після заходу Сонця;

Спіка та Арктур — найяскравіші зірки, які сяятимуть поруч із Місяцем.

Як гарно сфотографувати місяць — поради від NASA

Фахівці NASA рекомендують обирати відкриту місцевість із видом на схід (пагорби або дахи будівель). Для якісних знімків на смартфон чи камеру варто:

Використовувати штатив, щоб уникнути розмиття. Знімати саме під час сходу Місяця, коли він візуально найбільший. Налаштувати дистанційний спуск або таймер, щоб не ворушити камеру під час натискання кнопки.

Оскільки весняні ночі залишаються прохолодними, для тривалого спостереження радять подбати про теплий одяг.

