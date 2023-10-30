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Розгнівана колишня нареченого облила молодят фекаліями біля церкви – фото

Розгнівана колишня нареченого облила молодят фекаліями біля церкви – фото

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
Перегляди
1158
Час на прочитання
2 хв
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Розгнівана колишня нареченого облила молодят фекаліями біля церкви – фото

Колишня нареченого облила молодят фекаліями / Фото: Jam Press

Наречена прокоментувала інцидент у Мережі.

Весілля в Болівії швидко зійшло нанівець після того, як на свято прийшла колишня нареченого і облила екскрементами молодят.

Про це повідомляє Jam Press.

На фотографіях, які з'явилися в Мережі, видно, що волосся, обличчя та біла сукня нареченої повністю вкрите фекаліями. Військовий костюм нареченого був також забруднений.

Колишня нареченого облила молодят фекаліями / © Jam Press
Колишня нареченого облила молодят фекаліями / Фото: Jam Press

Жінка, ім'я якої публічно не розголошується, нібито принесла на весілля відро, наповнене фекаліями та олією, та облита пару біля церкви.

Колишня нареченого облила молодят фекаліями / © Jam Press
Колишня нареченого облила молодят фекаліями / Фото: Jam Press

Повідомляється, що вона була незадоволена тим, що чоловік її кинув та одружується з іншою.

Колишня нареченого облила молодят фекаліями / © Jam Press
Колишня нареченого облила молодят фекаліями / Фото: Jam Press

Після інциденту наречена написала у соціальних мережах, що сподівається, що колишня її чоловіка "дозволить їм жити у мирі після того, як помстилася".

Колишня нареченого облила молодят фекаліями / © Jam Press
Колишня нареченого облила молодят фекаліями / Фото: Jam Press

Люди залишили коментарі у соціальних мережах нареченої, щоб підтримати її після інциденту.

  • Це низька подоба жінки. Незалежно від того, наскільки кепсько чи обдурено ви почуваєтеся, ніколи не прагніть помститися. Нехай він буде щасливий зі своєю новою партнеркою
  • Яка ганьба для нареченої, вона завжди пам'ятатиме цей неприємний момент
  • Про такі дії слід повідомляти. Кожен з нас має колишніх. Я б не хотів, щоб подібне сталося з моїми дочками або будь-ким

Поки що невідомо, чи звернулося новоспечене подружжя до поліції.

Нагадаємо, жінка засмутила сина до сліз на його ж весіллі. Розлючена невістка розповіла, що вона робила.

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Дата публікації
Перегляди
1158
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