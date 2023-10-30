Розгнівана колишня нареченого облила молодят фекаліями біля церкви – фото

Весілля в Болівії швидко зійшло нанівець після того, як на свято прийшла колишня нареченого і облила екскрементами молодят.

Про це повідомляє Jam Press.

На фотографіях, які з'явилися в Мережі, видно, що волосся, обличчя та біла сукня нареченої повністю вкрите фекаліями. Військовий костюм нареченого був також забруднений.

Колишня нареченого облила молодят фекаліями / Фото: Jam Press

Жінка, ім'я якої публічно не розголошується, нібито принесла на весілля відро, наповнене фекаліями та олією, та облита пару біля церкви.

Колишня нареченого облила молодят фекаліями / Фото: Jam Press

Повідомляється, що вона була незадоволена тим, що чоловік її кинув та одружується з іншою.

Колишня нареченого облила молодят фекаліями / Фото: Jam Press

Після інциденту наречена написала у соціальних мережах, що сподівається, що колишня її чоловіка "дозволить їм жити у мирі після того, як помстилася".

Колишня нареченого облила молодят фекаліями / Фото: Jam Press

Люди залишили коментарі у соціальних мережах нареченої, щоб підтримати її після інциденту.

Це низька подоба жінки. Незалежно від того, наскільки кепсько чи обдурено ви почуваєтеся, ніколи не прагніть помститися. Нехай він буде щасливий зі своєю новою партнеркою

Яка ганьба для нареченої, вона завжди пам'ятатиме цей неприємний момент

Про такі дії слід повідомляти. Кожен з нас має колишніх. Я б не хотів, щоб подібне сталося з моїми дочками або будь-ким

Поки що невідомо, чи звернулося новоспечене подружжя до поліції.

Нагадаємо, жінка засмутила сина до сліз на його ж весіллі. Розлючена невістка розповіла, що вона робила.

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