Розгніваний батько дав ляпаса коміку на сцені за недоречний жарт про маленького сина – відео

Він придбав квиток на його виступ та публічно помстився.

Розлючений батько дав ляпаса коміку на сцені за недоречний жарт про свого тримісячного сина.

Про це повідомляє NTK.

Сварка почалася в Інтернеті, коли Альберто Пугілато опублікував фотографію, на якій він позує зі своєю дитиною, з підписом: "Щастя і гордість".

Комік Хайме Каравака – ЛГБТК+ активіст – відповів на цю публікацію: "Ніхто, крім нього, не зможе зупинити можливість того, що він буде геєм. А коли він виросте, йому набридне смоктати чорний член. І він буде чорним з робітничого класу, а не футболістом. Час покаже".

Скриншот коментаря коміка до публікації

Обурений коментарем, Пугілато пішов на наступний виступ коміка і зіткнувся з ним на сцені.

У ролику видно, як розлючений Альберто виходить на сцену і запитує, чи знає Каравака, хто він такий. Він знімає сонцезахисні окуляри, і комік, очевидно, впізнає його, вигукуючи: "Чоловіче!". Пугілато імітує його коментар і б'є коміка по обличчю, від чого той падає в кут сцени.

Він каже шокованому натовпу: "Це все через його педофільські коментарі про мого сина".

Пугілато назвав коміка "сміттям" і попросив його повторити свої коментарі в обличчя. Потім він звертається до глядачів і пояснює: "Я просто батько, який захищає свою дитину. Він зробив сексуалізувальні коментарі про мого тримісячного сина".

Альберто додав, що такий коментар "має свої наслідки", після чого, очевидно, вдруге дав Караваці ляпаса і пішов зі сцени.

Інцидент був зафільмований на Пивній станції в іспанській столиці Мадриді. На місце події прибула поліція, яка взяла свідчення у Пугілато і Караваки. Пугілато пояснив причини, з яких він прийшов на шоу, і, як повідомляється, зізнався, що двічі вдарив коміка.

Каравака дав аналогічний звіт про події і сказав офіцерам, що не має наміру висувати звинувачення, оскільки він не постраждав. Комік був звинувачений у подібних неприйнятних коментарях про дітей двох жінок-політикинь минулого року.

Нагадаємо, розлючена дружина розтрощила машину чоловіка після його зради. Її коханий вскочив у гречку з молодою жінкою.

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