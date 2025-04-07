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У Японії працівники зоопарку були спантеличені, коли зрозуміли, що самиця мавпи раптово завагітніла — попри те, що, здавалося б, залишилася сама в клітці. Тепер вони нарешті розгадали цю таємницю.

Про це пише Unilad.

2021 року 12-річна самиця білорукого гібона за окликом Момо завагітніла. Це зачаття спочатку було сприйнято працівниками зоопарку Кудзюкусіма в Нагасакі як диво, адже у вольєрі Момо ніколи не було самця мавпи. Принаймні, так вважали експерти-зоологи.

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Лише після того, як Момо народила своє потомство, працівники зоопарку почали розбиратися в ситуації, намагаючись знайти відповіді на запитання.

У соціальних мережах працівники зоопарку зізналися, що не знають, хто є батьком дитини Момо, а також зізналися, що тестування новонародженого було неможливим через те, що мама захищала дитинча.

Зоопарк пояснив це в Instagram: «Просто для всіх, хто хоче знати, «хто батько» ще не з’ясовано, тому що ми не робили тест ДНК, але ми з’ясували, що стать — чоловіча».

Через два роки працівники зоопарку розповіли, як саме Момо опинилася в такій ситуації.

Пояснюючи, чому на розгадку таємниці знадобилося так багато часу, Дзюн Ямано, директор зоопарку, сказав: «Нам знадобилося два роки, щоб з’ясувати це, тому що ми не могли підібратися досить близько, щоб зібрати зразки — вона дуже захищала свою дитину».

Момо з малюком / Фото: Kujukushima Zoo and Botanical Garden

Спочатку вони провели ДНК-тест малюка і виявили, що його батьком був Ітох, самець гібона, якого утримували в окремому вольєрі. Але кохання не має меж, і такої простої речі, як утримання в окремому приміщенні, було недостатньо, щоб розлучити Момо та Ітоха.

Ямано розповів, що співробітники вважають, що пара могла спаровуватися завдяки зоні поруч з вольєром Момо, яку вона та Ітох використовували по черзі, перебуваючи на виду у публіки.

Розслідування виявило крихітний отвір діаметром дев’ять міліметрів у дошці, що відокремлювала цей блок від вольєра Момо.

Дитинча Момо та Ітохи / Фото: Kujukushima Zoo and Botanical Garden

Хоча зоопарку не вдалося зняти жодних кадрів злягання, вважається, що два гібони змогли зробити це, коли Ітох перебував у зоні експозиції, а Момо — по сусідству, по інший бік отвору.

Ямано продовжив, що спарювання і подальша вагітність були безпрецедентними в зоопарку, оскільки зазвичай гібони об’єднуються в пари навмисно після того, як їх познайомили одне з одним.

Тепер вони планують пустити Ітоха до вольєра Момо з малюком, а також залатали прикру дірку в стіні.

Момо з малюком / Фото: Kujukushima Zoo and Botanical Garden

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