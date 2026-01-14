- Дата публікації
Розгадайте код за 20 секунд — і зможете пишатися собою: головоломка
Зверніть увагу на головоломку дня! Готові прийняти виклик?
Головоломки та логічні тести — чудовий спосіб перевірити свої навички розв’язання задач і потренувати мозок. Сьогодні ми підготували для вас особливо підступне завдання. На зображенні є чотири неправильні комбінації, але кожна з них містить підказки. Ваше завдання — розгадати код і знайти прихований на картинці трицифровий код.
Логічні задачі дуже популярні в соціальних мережах і допомагають розвивати розумову витривалість.
Це випробування точно перевірить ваші аналітику та інтуїцію. Тож беріть олівець і папір, зробіть глибокий вдих та спробуйте зламати код. Успіхів!
Правила розв’язання завдання
Щоб виконати завдання, уважно проаналізуйте комбінації з трьох цифр і кольорові точки після кожної з них:
чорна точка означає, що одна з цифр у коді відсутня;
жовта точка показує, що цифра в коді є, але стоїть не на своєму місці;
зелена точка означає, що цифра в коді є і розташована правильно.
Складність завдання оцінюється як легка відповідно до шкали на зображенні. Для знаходження правильного коду необхідні концентрація та уважність.
Увага! Кольорові точки розташовані не в певному порядку. У вас є лише 20 секунд, щоб знайти код і виконати завдання. Дійте швидко та мисліть логічно!
Чому важливо тренувати логічне мислення
Розвиток логічного мислення є ключовим для успішного розв’язання головоломок. Тренування мозку допомагає покращити навички аналізу, критичного мислення і креативності. Логічне мислення дозволяє розбивати складні задачі на простіші та ухвалювати зваженіші рішення. З практикою ці навички стануть у пригоді в будь-яких життєвих ситуаціях.
Вийшло розгадати код? Перевірмо, чи змогли ви уникнути пасток?..
Зазначимо, що код дня прихований на зображенні. Щоб його знайти, потрібно звернути увагу на цифри, обведені кольором.
Вітаємо, якщо ви впоралися менш ніж за 20 секунд! А тим, кому знадобилося трохи більше часу, не варто засмучуватися — ми всі тут, щоб вчитися і розвиватися разом.
Код, який потрібно було знайти — 118.
Сподіваємося, вам сподобалася ця головоломка, і дякуємо за участь!
