Тест на IQ / © www.freepik.com/free-photo

Головоломки та логічні тести — чудовий спосіб перевірити свої навички розв’язання задач і потренувати мозок. Сьогодні ми підготували для вас особливо підступне завдання. На зображенні є чотири неправильні комбінації, але кожна з них містить підказки. Ваше завдання — розгадати код і знайти прихований на картинці трицифровий код.

Логічні задачі дуже популярні в соціальних мережах і допомагають розвивати розумову витривалість.

Це випробування точно перевірить ваші аналітику та інтуїцію. Тож беріть олівець і папір, зробіть глибокий вдих та спробуйте зламати код. Успіхів!

Головоломка / Фото з відкритих джерел

Правила розв’язання завдання

Щоб виконати завдання, уважно проаналізуйте комбінації з трьох цифр і кольорові точки після кожної з них:

чорна точка означає, що одна з цифр у коді відсутня;

жовта точка показує, що цифра в коді є, але стоїть не на своєму місці;

зелена точка означає, що цифра в коді є і розташована правильно.

Складність завдання оцінюється як легка відповідно до шкали на зображенні. Для знаходження правильного коду необхідні концентрація та уважність.

Увага! Кольорові точки розташовані не в певному порядку. У вас є лише 20 секунд, щоб знайти код і виконати завдання. Дійте швидко та мисліть логічно!

Чому важливо тренувати логічне мислення

Розвиток логічного мислення є ключовим для успішного розв’язання головоломок. Тренування мозку допомагає покращити навички аналізу, критичного мислення і креативності. Логічне мислення дозволяє розбивати складні задачі на простіші та ухвалювати зваженіші рішення. З практикою ці навички стануть у пригоді в будь-яких життєвих ситуаціях.

Вийшло розгадати код? Перевірмо, чи змогли ви уникнути пасток?..

Відповідь на головоломку / Фото з відкритих джерел

Зазначимо, що код дня прихований на зображенні. Щоб його знайти, потрібно звернути увагу на цифри, обведені кольором.

Вітаємо, якщо ви впоралися менш ніж за 20 секунд! А тим, кому знадобилося трохи більше часу, не варто засмучуватися — ми всі тут, щоб вчитися і розвиватися разом.

Код, який потрібно було знайти — 118.

Сподіваємося, вам сподобалася ця головоломка, і дякуємо за участь!

