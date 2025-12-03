Розгромив алкогольний магазин: п’яного єнота знайшли непритомним у туалеті (фото)

Єнот розгромив магазин. Фото: Захист тварин округу Гановер

У штаті Вірджинія, США, працівники служби контролю за тваринами отримали незвичний виклик: у магазині алкоголю виявили непритомного єнота, який перед цим встиг наробити безладу та «скуштувати» вміст полиць.

Про це повідомило видання WTOC.

Коли інспектори прибули на місце, тварину знайшли у туалеті магазину. Перед тим єнот устиг перекинути частину товару та дістатися до алкогольних пляшок. У притулку округу Гановер, який прийняв звіра, зазначили: офіцеру вдалося безпечно зафіксувати «дуже сп’янілого єнота» та доставити його на відновлення.

Після кількох годин сну тварина прийшла до тями й не мала видимих ушкоджень — хіба що симптоми, подібні до похмілля. Єнота випустили назад у природне середовище.

