Розібрали за 20 хв: працівник магазину помилково продав товар на 4,2 млн доларів дешевше

Невелика китайська компанія, що спеціалізується на продажу пральних машин, може втратити 30 мільйонів юанів (4,2 мільйона доларів США) після того, як її співробітник помилково виставив на товари неправильні ціни.

Про це пише Oddity Central.

Малий бізнес Little Swan Dongshan Franchise Shop, що базується в провінції Аньхой був змушений попросити клієнтів скасувати свої замовлення після того, як помилка одного з працівників спричинила 20-хвилинну ажіотажну купівлю в Інтернеті, що може призвести до чистих збитків у розмірі 4,2 млн доларів США.

Китайське видання Red Star News повідомило, що 28 серпня в Інтернет-магазині невеликої компанії Tmall було розміщено понад 40 000 замовлень на різні пральні машини, поки хтось не помітив помилки в ціноутворенні і не перевірив магазин офлайн. За 20 днів компанія Little Swan продала пральних машин вартістю 70 мільйонів юанів лише за 40 мільйонів юанів, а це означає, що вона може зазнати збитків у розмірі 30 мільйонів юанів, якщо буде змушена виконати замовлення.

"Десятки тисяч замовлень і десятки мільйонів юанів – це астрономічні цифри для нас. Ми щиро співчуваємо всім постраждалим клієнтам", - йдеться в заяві компанії. "Ми смиренно просимо вас зрозуміти наші труднощі і погодитися відкликати замовлення. Ми повернемо вам гроші так швидко, щойно зможемо".

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Очевидно, один зі співробітників компанії випадково позначив деякі пральні машини неправильними цінами, оскільки неправильно зрозумів пільгове ціноутворення, що призвело до значних знижок, які одразу кинулися в очі покупцям. Наприклад, пральні машини, які зазвичай коштують 1 699 юанів (240 доларів США), були продані всього за 299 юанів, тоді як моделі, які мали б коштувати 2 499 юанів, були помилково оцінені в 439 юанів.

"Через непорозуміння ми припустилися значної помилки", - сказав власник франчайзингового магазину Little Swan Dongshan. "Ми усвідомлюємо, що ця проблема спричинила плутанину серед громадськості і серйозно порушила роботу ринку. Ми відчуваємо глибоку провину і засмучені".

Щоб переконати людей, що велика знижка була результатом помилки людини, франчайзингова крамниця Little Swan Dongshan випустила короткий відеоролик з працівником, відповідальним за помилку в ціноутворенні, в якому він перепросив за промах, додавши, що не зможе покрити збитки, навіть якщо продасть усе, що має.

Місцевий орган ринкового нагляду наразі розслідує цю справу, а юридичні експерти повідомили SCMP, що "компанія повинна надати переконливі докази того, що вона дійсно припустилася помилки, щоб переконати суд винести рішення на користь розірвання договору купівлі-продажу". В іншому випадку їй доведеться виконати десятки тисяч замовлень і, можливо, збанкрутувати.

Нагадаємо, працівник шість років прогулював роботу та продовжував отримувати зарплату. Він отримував річну зарплату в розмірі 41 500 доларів.

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