Розкішна гробниця розкрила жахливі ритуали стародавньої культури 

На території сучасної Панами археологи знайшли гробницю, що належала представникові вищої знаті стародавньої культури Кокле. Дослідження гробниці виявили свідоцтва жахливих ритуалів, пов'язаних з віруваннями про загробне життя.

Про це пише видання Science Alert.

Давня культура Кокле існувала у долині Ріо-Гранде на території Центральної Америки у період з II століття до нашої ери до середини XVI століття нашої ери. У знайденій гробниці, як стверджують археологи, був похований молодий чоловік з вищої знаті Кокле, що помер близько 1200 років тому.

Археологічні дані, отримані з давніх цвинтарів народу Кокле, дозволяють припустити, що у ті часи люди вірили у загробне життя і намагалися забезпечити тим, хто йде в потойбіччя, достойну світу й оточення. Тому представників знаті часто ховали разом з коханими дружинами та слугами, яких умертвляли та ховали разом із господарем.

Гробниця, яку наразі досліджують археологи, була знайдена ще 2011 року. За тринадцять років розкопок було виявлено безліч золотих артефактів. Але найстрашнішою знахідкою стали кістки, що належали 31 людині.

Тіло власника гробниці було поховане обличчям униз і розташоване на тілі жінки, що ймовірно була його дружиною чи наложницею.За словами археологів, за тих часів це була звична практика, приклади якої були знайдені в інших похованнях Кокле.

Але гробниця молодого знатного лорда відрізняється особливим багатством і пишністю. Серед знайдених у похованні артефактів – предмети релігійного значення, прикраси з золота, бісеру і зубів тварин, фрагменти кераміки, флейти з кісток і предмети одягу.

Наразі розкопки гробниці досі не завершені, тому археологи припускають, що кількість похованих там людей може збільшитися. Знайдені останки ще належить ідентифікувати за допомогою генетичного аналізу, щоб встановити точну кількість похованих там людей.

Нагадаємо, в Італії вчені розкопали гробницю, якій 2600 років. У похованні виявили скарби, які, ймовірно, належали заможній родині.

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