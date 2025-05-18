Чим підживити лілії навесні? / © pixabay.com

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Без правильного підживлення квіти лілії не будуть великими і яскравими. Добриво вносять навесні, перед початком бутонізації, а потім ще раз влітку під час квітіння і після нього. Водночас у різні сезони ліліям потрібні різні речовини.

Підживлення лілії під час висаджування

Всі лілії, незалежно від сорту, люблять родючий ґрунт. Тому якщо земля на вашій ділянці багата на мікроелементи, то в перші роки після висаджування вони будуть пишно квітнути навіть без додаткового підживлення. Однак через деякий час ґрунт виснажиться і доведеться вносити добрива. Якщо ж земля відразу не дуже родюча, добрива краще вносити під час висаджування лілій.

Перед цим варто дізнатися, який саме ґрунт на вашій ділянці:

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суглинний або глинистий;

вапняний;

піщаний;

торф'яний.

Якщо ділянка глиниста, обов'язково внесіть перед висаджуванням торф, пісок та органічне добриво (підійде гній). Ретельно заздалегідь перекопайте ділянку.

Піщана або вапняна земля потребує більше органічних добрив. Також ділянку потрібно перекопати. А ось у торф'яний ґрунт рекомендовано додати щонайменше два відра глини і чотири відра піску. Тільки тоді він буде придатним для лілій.

Коли і чим підживлюють лілії

Навесні лілії потрібно підживлювати двічі:

спочатку відразу після того, як зійшов сніг, розкидають просто по землі аміачну селітру чи сечовину;

другий раз добрива вносять, коли вже з'явилися перші паростки (зазвичай це травень). Для цього аміачну селітру (вистачить 2-х столових ложок на 1 л) потрібно розвести у воді, внести розчин безпосередньо в землю навколо рослини.

Також приблизно в той же час перші паростки обробляють бордоською сумішшю, щоб захистити майбутню рослину від захворювань.

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Влітку, перед появою бутонів, вносять під корінь аміачну селітру, яку розводять у воді. Також підходить як добриво в цей період калімагнезія. Її розводять у співвідношені 15 г на 10 л води.

Добре росте лілія, якщо внести у ґрунт деревний попіл (на 1 квадратний метр потрібно приблизно 100 г). Рослина зміцнюється, квіти стають насиченими.

Останнє підживлення заведено вносити, коли квіти перецвіли (кінець серпня - початок вересня). Потрібно це, щоб цибулина відновилася і зміцніла до зими. В цьому разі використовують сульфат калію і суперфосфат.

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