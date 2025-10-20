Розколов камінь і ахнув: британець знайшов на пляжі щось дивовижне віком 180 мільйонів років

Пляж / © dailymail.co.uk

Неймовірна знахідка перетворила звичайний пошук на пляжі містечка Вітбі (Велика Британія) на сенсацію в соцмережах. Британець на ім'я Ліам, який "переглядав майже кожен камінчик", виявив морський камінь, який приховував ідеально збережений викопний скарб віком близько 180 мільйонів років.

Про це він розповів в Instagram.

Ліам, відомий як "мисливець" за скам'янілостями, зізнається, що спочатку подумав, ніби знайшов "нічого цікавого". Його відео з цією історією стало вірусним, набравши понад 500 тисяч переглядів у TikTok.

Чоловік інтуїтивно відчув, що у сірій породі може щось бути. Кілька ударів молотком і обережна обробка спеціальними інструментами розкололи камінь навпіл, відкривши перед Ліамом "щось дивовижне".

Це був амоніт dactylioceras, спіралеподібна прадавня скам'янілість, що перебувала у дуже хорошому стані збереження.

"Він виглядає неймовірно. Дуже добре збережений. Ці істоти харчувалися рештками на морському дні", — резюмував Ліам.

За його словами, більшість амонітів, які знаходять на цьому пляжі, зазвичай пошкоджені, тому він не сподівався на такий успіх. Тепер мисливець за скам'янілостями планує виставити це викопне "золото" на аукціон.

