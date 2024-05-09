Розкрита таємниця найспекотнішого місця на Землі: якою була Сахара 4000 років тому

У східній частині Сахари, у пустелі Атбай, що розкинулася майже на 100 тисяч кв. км між Суданом та Єгиптом, знайшли стародавні наскельні малюнки. Ця знахідка дає вченим беззаперечні докази того, що всього кілька тисяч років тому у найбільшій пустелі планети було вдосталь води, а землю вкривала зелена трава, на якій паслись стада диких тварин та худоби.

Про це пише IFLScience.

Дослідники встановили, що 16 пам'яток наскельного мистецтва були створені стародавніми людьми всього 4000 років тому. На малюнках зображені люди, велика рогата худоба, а також антилопи, слони та жирафи. У посушливому кліматі Атбай, де практично не буває дощів, ці тварини не змогли б вижити, оскільки для них немає ні пасовищ, ні водопою. Це означає, що спекотна Сахара утворилася на місці зеленого раю лише за пару тисячоліть.

"Було дивно виявити велику рогату худобу, висічену на кам'яних стінах пустелі, оскільки їй потрібно багато води та пасовищ, і вона не виживе в сьогоднішньому сухому та посушливому середовищі Сахари. Присутність великої рогатої худоби в стародавніх наскельних малюнках є одним із найважливіших свідчень про існування колись зеленої Сахари", — розповів дослідник Жюльєн Купер, який очолював археологічну експедицію в пустелі Атбай у 2018-2019 роках.

Вчені вважають, що в період від 15 до 5 тисяч років тому в Африці випадала велика кількість мусонних опадів, що перетворило її на край прісних озер та зелених долин. Але згодом клімат змінився, а з ним і життя людей та тварин.

"Пустеля Атбай навколо Ваді-Хальфа, де були виявлені нові наскельні малюнки, практично повністю знелюдніла. У тих, хто залишився, велику рогату худобу замінили вівці та кози. Це мало серйозні наслідки для всіх аспектів людського життя – від дієти та обмежених запасів молока, міграційних моделей сімей пастухів до особистості та засобів до існування тих, хто залежав від своєї худоби", – пояснив археолог.

Нагадаємо, в Перу знайшли стародавні наскельні малюнки, які могли створювати під дією галюциногенів. Дослідники проаналізували малюнки представників народу тукано.

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