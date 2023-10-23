Розкрито хитрий трюк жінок-зрадниць, щоб приховати свій роман від чоловіка

Австралійська радіоведуча та гуру побачень Джана Гокінг розкрила нову хитру тактику приховування доказів жінок, які зраджують своїх партнерів.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала допис, адресований своїм підписницям.

"Дами, почніть мити волосся прохолодною водою, воно збереже його вологим", — йшлося в початку повідомлення, перш ніж продовжити реальну тему публікації. "Почніть зберігати номер свого коханця під ім'ям основного партнера. Він не перевірятиме свої повідомлення". Допис закінчувався ще однією пропозицією-пасткою про догляд за волоссям: "Після того, як ви вимили волосся, дайте їм висохнути, щоб уникнути термічного пошкодження".

У колонці для Daily Mail Australia Джана розповіла, що дедалі більше зрадників використовують програму для зашифрованих повідомлень WhatsApp, щоб приховати свої романи від партнерів.

Джана Гокінг / Фото: instagram.com/jana_hocking

Тому знаменитість порадила тим, хто підозрює свого коханого у зраді, уважно переглядати свої текстові повідомлення.

Вона попередила читачів, щоб вони не пропускали повідомлення від імен однієї статі, оскільки більшість людей зберігають своїх коханих під іншим ім'ям.

Далі Джана запропонувала читачам перевірити трафік даних своїх партнерів, який зберігається у налаштуваннях WhatsApp, щоб дізнатися, з ким вони спілкуються найчастіше.

"Звичайно, вони можуть видалити стільки повідомлень, скільки захочуть, але вони не будуть повністю видалені з їхніх телефонів", - написала вона. "Якщо ви не можете отримати доступ до смартфону вашого партнера, ви все одно зможете прочитати його таємні повідомлення, зайшовши в WhatsApp Web через його ноутбук. Ваш партнер, можливо, в минулому заходив до WhatsApp Web і забув вийти із системи, надаючи вам конфіденційний доступ, не попереджаючи його".

Також блогерка запропонувала своїм читачам перевірити фотоальбоми на телефоні свого партнера.

"Є ймовірність, що вони не відключили функцію "автоматичного збереження мультимедіа" в WhatsApp, що означає, що будь-які оголені фотографії, які вони надсилають одне одному, також можуть автоматично зберігатися на їхньому телефоні", - пояснила жінка.

Нагадаємо, жінка вирішила кинути чоловіка та чотирьох дітей і вирушити до Кенії до молодого онлайн-коханця. Вона закохалася в чоловіка, з яким познайомилася онлайн.

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