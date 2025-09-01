Розкрито секрет рушникових тваринок у готелях: туристи почуваються ошуканими

Рушникові тваринки / © скрін з відео

У багатьох готелях і на круїзних лайнерах персонал залишає гостям маленькі сюрпризи — складені у вигляді тваринок рушники на ліжку. Це вважають ознакою турботи та уваги. Але один з туристів випадково з’ясував, що “магія” не завжди створюється вручну.

Користувач TikTok на ім’я Метт (@mynamesmattt) під час відпочинку на лайнері виявив під ліжком прозорий пакет, у якому лежали заздалегідь складені рушникові фігурки.

“Не хочу бути вісником поганих новин, але мушу це показати. Коли ми залізли під ліжко, я знайшов щось шокувальне”, — розповів він у відео, яке вже набрало понад 959 тисяч переглядів.

Метт зізнався, що відчув розчарування: “Це як дізнатися, що Санта-Клауса не існує”.

У коментарях користувачі масово висловлювали шок і розчарування:

“Наче відкрили завісу над країною Оз”.

“Я навіть не був у круїзі, а однаково почуваюся ошуканим”.

“Не кажи нам такого!”.

Втім, дехто сприйняв ситуацію з гумором. Користувачка Бетті порадила Меттові пожартувати з персоналу та залишити одного з “упакованих звірят” на ліжку для прибиральників. Метт так і зробив — і виклав друге відео з “помстою”.

