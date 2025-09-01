- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 450
- Час на прочитання
- 1 хв
Розкрито секрет рушникових тваринок у готелях: туристи почуваються ошуканими
Турист випадково з’ясував, що рушникові тваринки, якими дивують у готелях і круїзах, не завжди складаються вручну. Відео викриття шокувало користувачів соцмереж.
У багатьох готелях і на круїзних лайнерах персонал залишає гостям маленькі сюрпризи — складені у вигляді тваринок рушники на ліжку. Це вважають ознакою турботи та уваги. Але один з туристів випадково з’ясував, що “магія” не завжди створюється вручну.
Користувач TikTok на ім’я Метт (@mynamesmattt) під час відпочинку на лайнері виявив під ліжком прозорий пакет, у якому лежали заздалегідь складені рушникові фігурки.
“Не хочу бути вісником поганих новин, але мушу це показати. Коли ми залізли під ліжко, я знайшов щось шокувальне”, — розповів він у відео, яке вже набрало понад 959 тисяч переглядів.
Метт зізнався, що відчув розчарування: “Це як дізнатися, що Санта-Клауса не існує”.
У коментарях користувачі масово висловлювали шок і розчарування:
“Наче відкрили завісу над країною Оз”.
“Я навіть не був у круїзі, а однаково почуваюся ошуканим”.
“Не кажи нам такого!”.
Втім, дехто сприйняв ситуацію з гумором. Користувачка Бетті порадила Меттові пожартувати з персоналу та залишити одного з “упакованих звірят” на ліжку для прибиральників. Метт так і зробив — і виклав друге відео з “помстою”.
Нагадаємо, раніше працівниця круїзного лайнера Кес Стефані поділилася деталями життя на борту, які далекі від гламурного образу “блискучого” круїзного життя.