Розквітне, а потім загине: рідкісна рослина зацвіла вперше за 20 років

Ефектні квіти Пуйі альпійської виглядають так, ніби з'явилися на Землі з іншого світу.

У ботанічному саду Бірмінгема у Великій Британії зацвіла Пуйя Альпійська. Це дуже рідкісна подія, яку більшості людей вдається побачити у кращому разі один раз у житті. Для цієї рослини, яку також називають "сапфіровою вежею", її цвітіння означає виконання своєї місії та завершення життєвого шляху.

Про цвітіння дивовижної рослини повідомило видання IFLScience.

Рослина сапфірова вежа (Puya alpestris) родом із чилійських Анд, вона росте дуже повільно і її цвітіння можна чекати десятиліттями. Це далекий родич ананаса з сімейства бромелієвих, який зазвичай росте в горах на висоті до 2200 метрів. Проте один екземпляр сапфірової вежі 20 років тому потрапив до колекції ботанічного саду Бірмінгема та зумів прижитися у тепличних умовах.

Тепер ботаніки відчувають змішані почуття, спостерігаючи за тим, як один за одним розпускаються квіти пуйї. З одного боку, цвітіння сапфірової вежі – це заслужена нагорода за два десятки років дбайливого догляду. З іншого боку – ці квіти незвичайного металевого синього кольору означають, що рослина скоро загине. Пуйя альпійська – монокарпічна рослина, яка цвіте лише один раз у житті, щоб дати насіння. Оскільки в теплиці немає колібрі, які запилюють квіти в природних умовах, ботаніки намагаються зробити це за допомогою маленького пензлика.

"Кожна квітка живе лише кілька днів, що дає нам обмежений час, щоб протягнути природі руку допомоги. Через відсутність природних запилювачів ми спробуємо зробити це вручну", — розповів старший садівник ботанічного саду Альберто Трінко.

Вважається, що рослина цвістиме від 10 днів до двох тижнів.

"Ми сподіваємося, що штучне запилення квітів дозволить нам забезпечити присутність цього дивовижного вигляду в нашій колекції, щоб майбутні покоління могли прийти і помилуватися ним", — сказав Альберто Трінко.

Нагадаємо, в ботанічному саду Сан-Дієго зацвіла рідкісна рослина, яка цвіте раз на 5-7 років. Зустріч з цією квіткою — випробування для туристів, тому що вона пахне гнилою рибою.

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