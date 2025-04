Реклама

У Бразилії розлючена дружина побила чоловіка ляпанцями після того, як заскочила його в ліжку з іншою жінкою.

Про це повідомляє Need To Know.

Її подруга зняла на відео, як вона потайки підійшла до свого будинку і підняла взуття суперниці. Вона продемонструвала його на камеру перед тим, як увійти до помешкання, а за нею пішла її приятелька.

Реклама

Відчинивши двері до кімнати, вона побачила на односпальному ліжку свого чоловіка та його коханку.

Жінка погрозливо ляснула взуттям, коли її приголомшений чоловік накрив свою нижню половину тіла ковдрою. Вона залізла на ліжко, і почувся різкий тріск, коли вона била його ляпанцями знову і знову.

Чоловік марно намагався утримати її, коли його гола коханка сповзла з ліжка і поспіхом натягнула на себе шорти.

Коли вона одягалася, було чути, як дружина істерично кричала на чоловіка: «Чудово. Просто чудово. Ти, виродку, зрадив мене з цією старою відьмою!?».

Дата публікації 15:12, 21.04.25 Кількість переглядів 13 Дружина побила чоловіка ляпанцями після того, як заскочила його в ліжку з коханкою

Приголомшена авторка відео пробурмотіла: «Срань господня», коли запис закінчився.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що дружина зробила вигляд, що їй потрібно поїхати по роботі, після того, як запідозрила чоловіка в зраді. Він повівся на цю хитрість і запросив коханку до себе в перший же день «наодинці».

Тим часом у коментарях юзери зазначили, що це «перша жінка, яка вчинила правильно і вдарила чоловіка, а не коханку».

Нагадаємо, дружина зняла на відео секс чоловіка з коханкою та опублікувала його в Мережі.