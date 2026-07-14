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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
303
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2 хв

Розлючений ресторатор вигадав, як помститися відвідувачам через погані відгуки

Ресторатор знайшов відвідувачів ресторану, які написали анонімний негативний відгук, та опублікував відео, як вони насполоджувалися їжею.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Ресторатор вигадав, як помститись через погані відгуки

Ресторатор вигадав, як помститися через погані відгуки / © Pixabay

У Великій Британії ресторатор вигадав, як помститися відвідувачам через погані відгуки. Він у Мережі почав публікувати відео, як ті смакують їжею.

Про це пише Daily Mail.

Пейман Замані 36 років керує однойменним закладом харчування в містечку Ешбі-де-ла-Зуш у графстві Лестершир, де пропонує кіпрські страви, зокрема мусаку та стифадо, а також класичні піцу й пасту.

Однак останнім часом Замані дуже обурює явище, коли люди залишають анонімні негативні відгуки в інтернеті, що, на його думку, може завдати значної шкоди.

Тож 65-річний чоловік вирішив дати відсіч — і цей крок викликав величезний резонанс у місцевій громаді.

Приводом став відгук, опублікований у Google під ніком «Анонім», у якому стверджувалося, що перший візит сім’ї до ресторану Zamani’s розчарував.

Після того, як відвідувачка пояснила, що їжа «не виправдала очікувань», і зазначила, що «застарілий» інтер’єр «не завадило б оновити», Замані був обурений.

У відповідь він переглянув записи з камер відеоспостереження ресторану, щоб ідентифікувати жінку, яка, на його думку, стояла за цим різким відгуком, а потім опублікував скриншот відео з компанією, з якою вона перебувала.

На знімку видно, як чоловік, що обідає разом з нею, піднімає обидві руки в знак «великого пальця вгору», що, на його думку, є очевидною ознакою схвалення, коли до них підходить співробітниця ресторану.

Ресторатор зазначив, що родина смачно поїла та навіть взяла їжу з собою. Згодом він знайшов у соцмережах відвідувачку та поспілкувався з нею. Проте вона зазначила, що «страви її не вразили».

На форумі громади низка місцевих мешканців заявила, що їх шокував спалах гніву пана Замані, який, за словами одного з них, стався «лише тому, що людям не подобається їжа чи інтер’єр».

Проте постійні клієнти кажуть, що хоча ресторатор люто захищає своїх співробітників і бізнес, він також є неперевершеним «товариським» господарем.

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Дата публікації
Кількість переглядів
303
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