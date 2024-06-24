Розлучені люди відверто назвали "червоний прапорець", який одразу ж поклав край їхньому шлюбу

Коли двоє людей одружуються, вони завжди мають найкращі наміри. На жаль, іноді люди змінюються, у шлюбі трапляється щось трагічне, або хтось робить щось, що змушує двох людей розлучитися.

Учасники спільноти BuzzFeed поділилися конкретними моментами, коли вони зрозуміли, що їхньому шлюбу настав кінець. Ось що сміливо розповіли деякі з них:

1. Я була смертельно хвора харчовим отруєнням. Я, напевно, повинна була опинитися в лікарні, оскільки я була настільки зневоднена, а сухість у животі була настільки сильною, що я почувалася не в своїй тарілці. Я злякалася і попросила мого тепер уже колишнього чоловіка потримати мене за руку. Замість того, щоб допомогти, він пішов до супермаркету. Через два місяці він повернувся додому і сказав мені, що його перукарка хвора на рак і їй залишилося жити недовго. І що вона "самотня у світі", і що він хоче "обійняти її, поки вона не зробить свій останній вдих". У нашому шлюбі він був емоційно недоступним, але я по дурості думала, що йому потрібен час і турбота. Коли він зробив цю заяву, все всередині просто померло. До речі, у неї не було раку, і вона виманила у нього тисячі доларів.

2. У першу шлюбну ніч він не захотів займатися сексом і сказав мені, що все, що він говорив мені до весілля, було брехнею. Він не хотів подорожувати чи бачити світ. Він просто хотів, щоб я так думала, щоб заманити мене до пастки.

3. Олень стрибнув через моє лобове скло і в результаті загинув (був гуманно знищений помічниками шерифа). Смерть тварини зламала її більше, ніж те, що я ледь не отримав копитом або рогом у череп.

4. Після багаторічної фінансової скрути я отримав чудову роботу. Я прийшов додому з роботи і оголосив, що отримав величезну премію в розмірі $100 000, і ми можемо оплатити всі наші рахунки (більшість з яких спричинила вона). Це було більше, ніж вона заробляла за останні 10 років. Її реакція: "І це все?". Тоді я зрозумів, що все скінчено.

5. Моя дочка померла від передозування наркотиками, залишивши після себе травмовану і занедбану 5-річну доньку (якій зараз, до речі, 14 і вона чудова). Мій колишній якось сказав мені: "Люди, які не ставлять своїх дітей на перше місце, не заслуговують на життя". У той момент я зрозуміла, що більше ніколи не хочу до нього торкатися.

6. Після того, як ми одружилися і повернулися з медового місяця, він сказав, що більше ніколи не митиме посуд і очікує, що тепер я буду виконувати всю хатню роботу. Ми прожили разом вісім місяців, поки були заручені. Я думала, що він жартує. Але ні.

7. Ми одружилися через три місяці (червоний прапорець), тому що я дізналася, що вагітна. У мене стався викидень у день нашого весілля. Він змусив мене пройти через це наодинці. Він навіть полетів на вихідні після нашого весілля, щоб відпочити з друзями в іншому місті на День святого Валентина. Він залишив мене саму в нашому новому будинку, коли ми ще лише переїжджали. На щастя, моя подруга прийшла, щоб мене заспокоїти. Я була засмучена, і все, що він міг мені сказати, це те, що я поводжуся як божевільна. Він порівняв мене зі своїми колишніми дівчатами, тому що я плакала, і розсердився на мене за те, що я запросила до себе подругу. Через декілька місяців я дізналася, що він брехав мені, цілувався з дівчатами під час цієї поїздки і зраджував мене пізніше в нашому шлюбі, коли я знайшла обручку в тумбочці біля ліжка.

8. Вона була моєю коханою ще з коледжу. Я кохав її, і у нас було двоє дітей. Приблизно через 14 років нашого шлюбу я висловив зацікавленість у відкритті власного бізнесу. Вона підтримала мене. Бізнес провалився, і це завдало нам фінансової шкоди. Після цього вона звинувачувала мене в усьому поганому. Якщо я забував буханку хліба, то це була велика невдача. Ми ходили на сімейні консультації. Але одного дня я зрозумів, що не зможу жити з її гнівом до кінця життя і не піддаватиму цьому наших дітей. І я зрозумів, що просто більше не кохаю її. Тому я попросив розлучення. Ми розлучилися після 18 років шлюбу. Зараз ми обидва вже дев’ять років одружені з іншими. Ми добре ладнаємо, виховуємо дітей. Але вона все ще ображається на мене і знаходить спосіб образити мене. Моєму молодшому наступного року виповнюється 18. Більше жодного спільного виховання. Велике полегшення.

9. Шлюб складався добре, тому ми вирішили купити будинок. У день переїзду я пошкодив спину, що призвело до травми спинного мозку. Вона була поруч зі мною, коли мені зробили операцію, але, хоча вона була успішною, вона не допомогла зняти симптоми, і біль залишився. Вона казала мені, що не для того виходила заміж, щоб піклуватися про каліку. Я відмахувався від цього, поки одужував, але її зауваження, безумовно, турбували мене. Одного разу вона прийшла додому і запитала, як у мене справи. Я відповів їй те ж саме: болить спина і ноги. Вона промовила собі під ніс: "Я втомилася слухати про твій біль. Невже я сказала це вголос?". Того ж вечора я подав на розлучення.

10. У мене почалися пологи на шість тижнів раніше. На щастя, з дитиною все було гаразд. Їй довелося залишитися в лікарні лише на один додатковий день. Тому, коли я збиралася їхати додому без неї, мій чоловік не дозволив медсестрі посадити мене в колісне крісло, тому що додому їхала лише я, а не моя дочка. Тож я йшла пішки.

Як Анна Саліванчук переживає розлучення з колишнім чоловіком? – ЖВЛ представляє

Нагадаємо, мільйонер спалив свій розкішний будинок, вартістю понад 1 млн євро. Чоловік хотів, щоб його ексдружині нічого не дісталось після розлучення.

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