Розлучені в дитинстві трійнята поділилися неймовірною історією їхньої випадкової зустрічі (фото)

Трійнята стали кращими подругами після того, як їх розлучили при народженні.

Про це пише nypost.com.

32-річна Ріккі Джамп та її сестри Джуліанна та Кендалл Скаво народилися 7 червня 1991 року, але не зустрічалися особисто ще 11 років.

Їхня мати, 67-річна Кетлін, була у захопленні від того, що вагітна, але швидко розгубилася, коли дізналася, що народить трійню.

Кетлін, яка була глухою та працювала листоношою, і її чоловік Лі, який на той час водив вантажівку, знали, що не зможуть виростити трьох дітей у стабільному з фінансового погляду будинку, де вони жили в Луптоні, штат Колорадо.

Кетлін Джамп з трійнею / Фото: Courtesy Rikki Jump / SWNS

Подружжя ухвалило складне рішення. Майбутня мати вирішила віддати Джуліанну та Кендалл на усиновлення, тому що в її утробі вони дивилися в одному напрямку та вважали, що їм потрібно залишатися разом.

Тіна та Кен Скаво з Джуліанною та Кендалл / Фото: Courtesy Rikki Jump / SWNS

Ріккі виросла, знаючи, що вона трійня, але Джуліанна і Кендалл не знали про це, поки не пішли до початкової школи.

"Ми жили приблизно за 65 км від них", — поділилася Ріккі, додаючи, що її сестри були удочерені парою, Тіною та Кеном Скаво, у Форт-Коллінзі, штат Колорадо. "Одного разу, коли нам було близько 8, ми пішли за покупками поряд із будинком, де вони жили. До мене підійшла маленька дівчинка і подумала, що я Джуліанна – це була одна з моїх сестер. Саме тоді ми почали листуватися".

Ріккі Джамп та Джуліанна та Кендалл Скаво / Фото: Courtesy Rikki Jump / SWNS

Дівчата швидко потоваришували, листуючись і наздоганяючи втрачені роки.

"У нас дуже сильний зв'язок, і ми підтвердили це в письмовій формі, тому коли ми зустрілися, ми відчули, що знаємо одна одну цілу вічність", - сказала Ріккі. "Це було більш значущим для наших батьків, моя мама Кетлін завжди страждала від почуття провини та сорому за те, що вона зробила. Коли вона побачила їх зі своїми батьками, вона зрозуміла, що вчинила правильно", - додала вона.

Батько Ріккі помер, коли їй було 10 років, що спонукало Кетлін перевезти їх з Форт-Лаптона, штат Колорадо, до Неошо, штат Міссурі, щоб бути ближчими до своїх батьків.

Але перш ніж вона переїхала, сестри нарешті зустрілися в торговому центрі, де зробили покупки, переглянули фільм і одразу відчули свій зв'язок.

Ріккі Джамп та Джуліанна та Кендалл Скаво / Фото: Courtesy Rikki Jump / SWNS

"Це було так важливо для мене", – пояснила Ріккі. "Це було своєрідним розчаруванням для нас — ми так довго листувалися, тому коли ми зустрілися, це було схоже на зустріч зі старим другом".

Кендалл згадала, що "дуже нервувала" через "унікальну ситуацію".

"Але потім, коли ми побачилися в торговому центрі, ми всі підбігли і обійнялися. Це було так, ніби ми знали одна одну цілу вічність", - сказала вона. "Ми пішли в ногу, ніби ми були найкращими друзями, і це здавалося новим, чудовим, захопливим доповненням до нашого життя та сім'ї".

"Вперше, коли я возз'єдналася з Ріккі, мені здавалося, що я йду в ногу з другом на все життя", - сказала Джуліанна. "У мене було стільки занепокоєння щодо зустрічі без жодної причини — вона почувалася як удома".

Ріккі Джамп та Джуліанна та Кендалл Скаво / Фото: Courtesy Rikki Jump / SWNS

Втім, на цьому історія не закінчена. Після смерті Лі Кетлін зізналася, що людина, яка виростила Ріккі, не була їхнім біологічним батьком.

Лі переніс вазектомію, перш ніж вирішив завести дітей від Кетлін, тому пара вирішила використати донора та провести внутрішньоматкову інсемінацію.

"Тоді я сказала б, що це не має великого значення", — поділилася Ріккі. "Я засмутилася, коли мама сказала мені, але для мене це не мало значення — мій тато був моїм татом. Але зараз, оглядаючись назад, я розумію, чому це було так важливо для мене. Це було шоком, звісно".

Коли вона подорослішала, вона продовжувала замислюватися про свого біологічного батька, тому в 26 років вона зв'язалася з ним.

"Я надіслала татові електронного листа, представившись, і він відповів люб'язно і пояснив, хто він такий", - сказала Ріккі. "Він був здивований, але радий поговорити. Я ясно дала зрозуміти, що від нього нічого не потребую".

Після декількох електронних листів чоловік переконався, що Ріккі його не дурить, і зрештою погодився зустрітися у квітні минулого року. Ріккі та Джуліанна зустрілися з ним особисто, але Кендалл не відчувала себе готовою.

"Це було нелегко, але після того, як ми знайшли одна одну, стало очевиднішим, що ви обираєте свою сім'ю, і ваші батьки — це люди, які вас виховують", — сказала Ріккі.

Кетлін з доньками / Фото: Courtesy Rikki Jump / SWNS

Вона додала, що їй також дуже приємно, як її мама змогла благословити двох людей, які сім років намагалися завести дитину, маючи на увазі сім'ю Скаво.

Нагадаємо, 9-річна дівчинка зі смертельною хворобою здійснює усі свої мрії, перш ніж втратити пам'ять. Два роки тому у неї діагностували хворобу Баттена.

Читайте також: