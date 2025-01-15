Розлучилася з багатієм і закохалася в Бреда Пітта: дизайнерка віддала "актору" 830 000 євро (фото)

Француженку ошукали на 830 000 євро через фальшивого Бреда Пітта.

Про це повідомляє Oddity Central.

53-річна жінка була змушена заплатити сотні тисяч людині, яка видавала себе за голлівудську мегазірку, щоб оплатити великі медичні рахунки, які він не зміг покрити через "розлучення".

Більш ніж рік дизайнерка інтер'єрів Енн вважала, що перебуває у романтичних стосунках із Бредом Піттом на відстані. Ця химерна історія почалася в лютому 2023 року, коли жінка долучилася до Instagram, щоб поділитися фотографіями з нещодавнього гірськолижного відпочинку в Альпах. У соціальній мережі до неї одразу ж звернулася людина, яка назвалася Джейн Пітт, матір'ю легендарного актора, і почала спілкуватися з Енн, розповідаючи їй, яка вона гарна пара для її сина. Невдовзі хтось, хто видавав себе за Бреда Пітта, зв'язався з Енн в Інстаграмі. Вони спілкувалися онлайн щодня, і незабаром Енн закохалася, що зробило її легкою мішенню для напрочуд ефективного шахрайства.

Енн розповіла, що Бред Пітт, з яким вона спілкувалася в соціальних мережах, здавався вдумливим і щиро цікавився її життям, зокрема її пристрастями, роботою і сім'єю. Він надсилав їй пісні, вірші і навіть селфі, які вона не могла знайти більше ніде в Інтернеті. Пізніше вона дізналася, що фотографії були створені за допомогою штучного інтелекту спеціально для неї.

"Я була закохана в чоловіка, з яким спілкувалася", - нещодавно розповіла Енн французьким журналістам. "Він знав, як розмовляти з жінкою".

"Бред Пітт" також умів ставити правильні запитання і слухати важливі підказки. Саме так він дізнався про розлучення Енн із колишнім чоловіком, заможним підприємцем, і про досить велику суму відступних. Дізнавшись, що вона має багато грошей, "Бред" розповів, що у нього серйозні проблеми з нирками і він потрапив до лікарні. Він навіть надіслав їй згенеровані штучним інтелектом фотографії себе на лікарняному ліжку, щоб зробити історію правдоподібною.

Енн і Бред Пітт

Людина, яка видавала себе за актора, стверджувала, що не може самостійно оплатити дорогі медичні рахунки, тому що він переживає важке розлучення з Анджеліною Джолі. Енн навіть не підозрювала, що людина, з якою вона спілкувалася місяцями, залишить її без гроша в кишені. Зрештою, вони були закохані, і він здавався таким милим чоловіком.

Через декілька місяців Енн переказала своєму коханому Бреду Пітту понад 830 000 євро, включно з усією сумою після розлучення. Вона зрозуміла, що стала жертвою жорстокої романтичної афери лише минулого літа, коли 53-річна жінка побачила по телевізору, що Бред Пітт перебуває у стосунках з Інес де Рамон, але на той час було вже надто пізно.

"Спочатку я сказала собі, що це фейк, що це смішно, але я не звикла до соціальних мереж і не розуміла, що зі мною відбувається", - пояснила вона. "Я запитую себе, чому вони обрали саме мене, щоб завдати такої шкоди. Я ніколи нікому не завдавала шкоди. Ці люди заслуговують на пекло".

53-річна жінка подала заяву до поліції за фактом шахрайства, але невідомо, чи вдалося поліції досягти якогось прогресу в цій справі. Тим часом Енн висміяли в соціальних мережах і на декількох теле- і радіопрограмах за те, що вона була настільки довірливою, що повірила, ніби Бред Пітт – її хлопець, з яким вона зустрічається на відстані.

Нагадаємо, раніше у схожій ситуації опинилася 76-річна пенсіонерка, якій "Роберт Де Ніро" розбив серце. Він зробив їй пропозицію, від якої вона майже не змогла відмовитися.

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