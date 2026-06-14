Розлучилася, продала все і переїхала на круїзний лайнер: жінка розповіла про темний бік життя в морі

Круїзний лайнер / © Getty Images

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Для багатьох людей постійне життя на круїзному лайнері здається втіленням мрії: подорожі світом, нові країни, океанські краєвиди та відсутність побутових турбот. Однак американка на ім’я Ліннель, яка вже тривалий час живе саме так, запевняє, що за романтичною картинкою ховаються й певні труднощі.

Жінка веде YouTube-канал про подорожі під назвою Poverty to Paradise, де розповідає про свій незвичайний спосіб життя. За її словами, вона продала будинок, залишила невдалий шлюб, звільнилася з токсичної роботи та вирішила почати життя з чистого аркуша.

Сьогодні Ліннель подорожує світом на круїзних лайнерах лише з невеликою валізою та рюкзаком. Проте вона наголошує, що навіть такий стиль життя має свої мінуси.

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У відео під назвою Exposing the DARKSIDE of living on a Cruise ship («Розкриваємо ТЕМНУ СТОРОНУ життя на круїзному лайнері») американка детально розповіла про труднощі, з якими стикається майже щодня.

Обмежений простір

Одним із головних недоліків життя на кораблі вона називає невеликі розміри кают.

«Уявіть свою нинішню спальню, розділіть її навпіл, а тепер спробуйте вмістити в цю половину спальні двоспальне ліжко, пару тумбочок та все необхідне», — зі сміхом сказала вона. «Ось такий матиме вигляд ваша каюта».

Не менш складною, за словами Ліннель, є ситуація з ванними кімнатами. Вона порівняла їх із туалетами в літаках через дуже обмежений простір.

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«Цей простір точно змусить вас переосмислити життя на круїзному лайнері», — зазначила блогерка.

Постійний шум

Ще однією проблемою стали тонкі стіни кают.

Ліннель розповіла, що через слабку шумоізоляцію часто чутно сусідів, а інколи їй навіть доводиться накривати голову подушкою, щоб заснути.

За її словами, цей фактор особливо важливо врахувати людям, які планують проводити багато часу у своїй каюті або цінують тишу та особистий простір.

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Крім того, вона порадила добре подумати над переїздом на корабель інтровертам і людям, які не люблять постійного спілкування.

«Якщо ви не любите бути серед людей, це може стати проблемою», — фактично попереджає жінка.

Також непростим таке життя буде для тих, хто страждає на морську хворобу.

Висока вартість життя

Окрему увагу Ліннель приділила фінансовій стороні питання.

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За її словами, витрати значною мірою залежать від круїзної компанії та типу каюти, але загалом постійне проживання на кораблі обходиться недешево.

Вона зазначила, що лише самі круїзи можуть коштувати від 80 до 100 тисяч доларів на рік.

Однак на цьому витрати не закінчуються.

Додатково доводиться оплачувати Інтернет, різноманітні послуги на борту та медичне обслуговування.

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Особливо уважними, на її думку, варто бути людям, які регулярно потребують лікарської допомоги.

Ліннель підкреслила, що медичні послуги на кораблях зазвичай обходяться дорожче, ніж на суші.

Одноманітна їжа

Ще одним можливим мінусом вона назвала харчування.

Попри великий вибір страв на борту, з часом меню може почати повторюватися.

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Ліннель зазначає, що для багатьох людей це не стане проблемою, однак справжнім гурманам така одноманітність може швидко набриднути.

Чому вона все одно не шкодує про свій вибір

Попри всі недоліки, американка не приховує, що задоволена своїм рішенням і не планує повертатися до колишнього способу життя.

«Виявилося, що це ідеально підходить саме мені», — сказала вона. «Мені це дуже подобається, і для мене плюси значно переважають мінуси».

Ліннель / © скриншот з відео

За словами Ліннель, найбільше вона цінує можливість подорожувати світом, постійно відкривати нові місця та знайомитися з різними культурами.

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Вона зізнається, що можливість побачити десятки країн, просто вийшовши з корабля в новому порту, робить усі незручності цілком прийнятною платою за такий спосіб життя.

Нагадаємо, жінка побувала у круїзі "тільки для дорослих" та описала враження.

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