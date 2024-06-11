Розлючена дружина розтрощила машину чоловіка після його зради – відео

У Ріо-де-Жанейро, Бразилія, розлючена жінка розбила машину свого чоловіка після того, як дізналася, що він її зраджував.

Про це пише NTK.

На кадрах, які з’явилися в Мережі, видно, як вона розбиває лобове скло, тарабанячи по ньому ляпанцем. Спостерігач з недовірою знімає, як вона спускається з капота і відриває склоочисник, а потім згинає дзеркало заднього виду, перш ніж рушити з місця.

Автор відео лається, спрямовуючи камеру на побитий двигун. Через секунду жінка розвертається на 180 градусів і повертається назад. Вона йде просто посеред ошелешеного натовпу, а люди мовчки дивляться на неї. Потім очевидці намагалися її заспокоїти.

За інформацією місцевих ЗМІ, жінка розбила автівку свого чоловіка після того, як дізналася, що він зрадив її з молодою жінкою.

Як повідомляється, вона отримала порізи на руках і ногах під час несамовитого акту вандалізму. Її особистість не встановлена, і незрозуміло, чи була вона заарештована за завдані збитки.

Нагадаємо, політик на очах у виборців розрізав собі руку, щоб укласти з ними "договір на крові". Після шокувального інциденту він зняв свою кандидатуру.

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