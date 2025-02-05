Розлючена пасажирка жбурнула свої використані прокладки в працівників аеропорту – фото

Жінка агресивно відреагувала на відмову в посадці на літак.

Пасажирка літака в люті жбурнула брудні прокладки в працівників служби реєстрації, коли їй відмовили в посадці. Це сталося після того, як пасажири та працівник аеропорту відлупцювали одне одного табличками з написом "Мокра підлога".

Як повідомляє New York Post, Глорія Омісоре прилетіла зі свого рідного міста Лагос, Нігерія, до міжнародного аеропорту Джомо Кеніятта в Найробі, Кенія, щоб вирушити в дальню подорож до Манчестера, Англія, 3 лютого.

Однак під час реєстрації на рейс співробітники авіакомпанії повідомили Омісоре, що у неї немає необхідної візи для в'їзду до Франції, оскільки вона забронювала зупинку в Парижі перед подальшим рейсом до Великої Британії.

Їй запропонували альтернативний маршрут з посадкою в Лондоні, але Омісоре нібито впала в "реєстраційну лють", кричачи на агентів на стійці, які намагалися залишатися спокійними під час тиради.

Зрештою, розлюченій пасажирці відмовили в посадці і депортували назад до Кенії, при цьому вона втратила вартість своїх квитків до Франції та Манчестера, а також бронювання готелю.

Після палкої суперечки пасажирка, у якої були критичні дні, кинула закривавлену менструальну прокладку, яка впала на стійку, а потім на підлогу.

Пасажирка жбурнула використані прокладки в працівників аеропорту / Фото: скриншот з відео

Далі Омісоре кричала: "Ви маєте надати мені гігієнічний рушник. Ви не можете забрати мій телефон. Я поговорю з міністром фінансів Нігерії, ось побачите".

Однак агентка крикнула їй у відповідь: "Телефонуйте президенту Нігерії. Ви не полетите рейсом Kenya Airways. Ви більше ніколи не потрапите до нашої авіакомпанії. Телефонуйте своєму президенту. Ми вам нічого не дамо. Ви більше не літатимете нашими авіалініями".

Пасажирка жбурнула використані прокладки в працівників аеропорту / Фото: скриншот з відео

Омісоре стояла на своєму і знову зажадала гігієнічного рушника, розлючена тим, що подорож збільшиться на 17 годин, якщо вона погодиться на пропозицію авіакомпанії відвезти її до Лондона.

Авіакомпанія Kenya Airways відстояла свою позицію і заявила, що запропонувала Омісоре "щедру альтернативу", оскільки у неї не було візи.

Після інциденту речник Управління цивільної авіації Нігерії Майкл Ачімугу провів зустріч із представниками авіакомпанії Kenya Airways і погодився депортувати Глорію назад до Нігерії 3 лютого.

Нагадаємо, не так давно стюардесу звільнили за тверк у літаку. Тепер вона шукає нову роботу.

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