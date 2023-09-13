Розлючена вагітна прагне розлучення з чоловіком через його вибір імені дитини

Майбутня мама розлючена пропозицією чоловіка, як назвати їхню доньку, і сказала, що вона настільки засмучена, що "підготувала документи про розлучення", якщо він не відмовиться від свого вибору.

Про це пише Mirror.

Жінка пояснила, що зараз перебуває на 38-му тижні вагітності. Її чоловік досі "уникав усіх серйозних розмов" про їхню дитину, але нещодавно прийшов до неї та запропонував їй розглянути декілька потенційних імен. Однак вона була обурена, коли почула варіанти, оскільки один із них був ім'ям колишньої дівчини, а інший був узятий із гурту, який він слухав щоразу, коли "оплакував" колишню кохану.

Також читайте Наречена оголосила про розлучення через день після весілля: що утнув її чоловік

У повідомленні на Reddit вагітна розповіла, що її чоловік "ніколи не припиняв думати" про одну зі своїх колишніх, і коли вони вперше зустрілися, він увесь час казав їй, що його колишня партнерка любить гурт Tegan and Sara. А тепер він хоче назвати свою доньку Теган і стверджує, що йому просто "подобається це ім'я".

Вона написала: "Я заміжня за своїм чоловіком від 2018 року, з яким ми товаришуємо від 2012-2013 року. Ми з чоловіком одружені вже п'ять років. Він ніколи не припиняв думати про свою колишню. Сьогодні ввечері він нарешті на 38-му тижні вагітності запропонував декілька імен. Усю вагітність він уникав усіх серйозних розмов про свою дочку. Мені запропонували Еббі, як його шкільна подруга, і Теган з гурту, який йому подобається. Я сказала: "Ні, я знаю Еббі, це дівчина, а Теган із Tegan and Sara, гурту, слухаючи який ти весь час плакав через свою колишню". Він серйозно надіслав мені ці пісні на Spotify після того, як ми зустрілися. Усю ніч плакав мені про свою колишню. Я завжди намагалася бути терплячою і розуміючою, але всередині завжди було боляче".

Жінка заявила, що відмовляється назвати свою дитину на честь чогось, що має такий сильний зв'язок із колишньою коханою її чоловіка, і настільки злиться, що в неї "готові документи про розлучення", якщо вона не передумає. Вона сказала, що вибір імені сприймається як "ляпас", і вона більше не впевнена, чи хоче продовжувати з ним стосунки.

Вона додала: "Я хочу заборонити йому чи, якщо можливо, змінити пологовий, щоб він навіть не знав, де народилася донька. Я так засмучена, що в мене готові документи про розлучення. Всю вагітність він не переймався, і тепер він пропонує це. Ляпас".

Коментатори допису здебільшого були на боці мами, причому багато хто з них говорив, що вона мала рацію, бажаючи кинути його, оскільки не схоже, що він "піклується" про неї або про дитину, яка в них скоро з'явиться.

Тобі слід залишити його, він, здається, більше одержимий своїми колишніми турботами, ніж тобою чи вашою дочкою

Йдеться про набагато більше, ніж ім'я дитини. Не схоже, що він кохає. Судячи з твого опису, він ще й нечесний

Нагадаємо, жінка спантеличила, що 6 років годує свого чоловіка грудьми. Вона каже, що це зробило їхній емоційний зв'язок "в 10 разів кращим".

Читайте також: