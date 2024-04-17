Розлючена відвідувачка спортзалу відкусила палець незнайомці: що їй не сподобалось (відео)

У спортзалі жінці відкусила палець інша жінка, розлючена тим, як довго вона займалася на тренажері.

Про це пише Metro.

Бійка спалахнула після того, як Россана звинуватила Летицію, в тому, що вона занадто довго качає ноги на тренажері у тренувальному центрі Gimnasio Great Fitness у Монтерреї, Мексика.

На записі з камери відеоспостереження можна побачити, як 66-річна Летиція підскакує, щоб протистояти своїй нападниці, перш ніж вони починають рукоприкладство.

Попри спроби інших людей розняти їх, 44-річній Россані вдається схопити Летицію за волосся і почати тягнути її підлогою. Коли вони продовжують боротися, Летиція відкушує суперниці палець.

Увага! На відео зображено сцени насильства!

Пізніше Россану заспокоює чоловік, після чого вона розуміє, що її вкусили, і непритомніє на підлозі. Видно, як хтось із персоналу обмахує її рушником, а інші приносять воду і щось схоже на медичну аптечку.

Летиція відкусила їй кінчик мізинця.

Поліція заарештувала обох жінок, а менеджери спортзалу повідомили місцевим ЗМІ, що їхні членські квитки були анульовані.

Летиції висунули звинувачення у нападі, а Россана, як повідомляється, відновлюється після травм. Наразі незрозуміло, чи змогли лікарі пришити відкушений палець.

Нагадаємо, раніше в Індії чоловік відкусив своєму другу вухо через танці. Його не вдалося пришити назад.

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