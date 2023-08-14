Розлючений будівельник помстився після відмови в оплаті за роботу: що він зробив (відео)

В Ірландії розлючений будівельник помстився за те, що власник будинку відмовився платити йому за роботу.

Він ухвалив рішення знести свою роботу за допомогою бензопили. Чоловік звів невелику прибудову в саду за будинком, перш ніж домовласник нібито відмовився платити належну суму.

У результаті, будівельник заліз на дах та почав усе руйнувати з криками: "Ось що відбувається, коли ви не платите за чортовим рахунком".

Сусіди вибігли надвір, щоб подивитися, що відбувається, перш ніж будівельник підняв електроінструмент. Вони знімали на відео, як він продовжував її зносити. Потім він спокійно спустився.

Кадри були розміщені на Reddit, де незабаром стали вірусними. У коментарях сотні користувачів поділилися своїми думками, а один з місцевих мешканців написав, що раніше бачив великі плакати, які були розміщені на вулиці на знак протесту, де вказану адреса власника, який "не платить за будівельні роботи".

Нагадаємо, дівчина заробила мільйон на прибиранні найбрудніших будинків у світі. Вона стала мільйонеркою у 30 років.

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