Розлючений чоловік розгромив сокирою меблевий магазин через затримку доставки – відео

У Ріо-дас-Острасі, Бразилія, чоловік влаштував хаос у меблевому магазині з сокирою через затримку доставки, пошкодивши товари та спричинивши хаос.

Про це пише Need To Know.

У пориві люті зловмисник, ім’я якого не розголошується, пошкодив декілька предметів, які не підлягають відновленню. Він вчинив напад після того, як йому сказали, що повернуть лише 85% від сплаченої суми, якщо він скасує замовлення.

На відео, знятому очевидцем, видно, як він починає руйнування, розбиваючи обидва дзеркала на передній панелі шафи.

Одягнений у жилетку, шорти та ляпанці, він замахується сокирою на дерев'яну шафу, що стоїть поруч. Після цього чоловік розбиває розсувні скляні двері, а потім одним махом знищує шухляду, вибиваючи її зі стіни.

Дві жінки-свідчині, які опинилися в полі зору камери, безсилі зупинити напад і можуть лише спостерігати за тим, як це триває.

На місце події викликали поліцію, яка заарештувала підозрюваного на місці. Правоохоронці повідомили, що в результаті він був звільнений під заставу.

