Розлючений чоловік розтрощив автомат з іграшками, бо не зміг схопити плюшевого ведмедика

У Бразилії на автовокзалі розгніваний чоловік розтрощив автомат з іграшками після того, як не зміг схопити плюшевого ведмедика.

Про це пише Need To Know.

На кадрах із камер відеоспостереження видно, що чоловік сильно розчарований, оскільки він жестикулює перед ігровим автоматом. Пізніше він схопив розкладний стілець і з силою вдарив ним об скляну коробку. Тим часом перелякані очевидці дивляться на це, не знаючи, як реагувати.

Пробивши отвір у вітрині, чоловік залазить всередину і хапає м'які іграшки. Одну з них він кидає у бік спантеличених відвідувачів, що сиділи поруч. Потім, одну за одною, він жбурляє решту іграшок через автовокзал. Зрештою, він йде геть із порожніми руками, розлючений.

Чоловік розтрощив автомат з іграшками / Фото: скриншот з відео

34-річний підозрюваний був заарештований незабаром після його витівки 26 листопада. Підозрюваного доправили до регіонального відділення цивільної поліції штату Тіангуа. Йому було висунуто звинувачення в крадіжці з обтяжувальними обставинами. З'ясувалося, що він мав судимість за крадіжку документів.

Нагадаємо, втікач поскаржився на копів, які використали його "похмільне" фото. Він надав нову світлину і був спійманий.

Читайте також: