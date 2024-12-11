Розлючений чоловік в'їхав до автосалону через скляні двері, щоб повернути новеньку машину – фото

Це сталося після того, як йому відмовили у поверненні грошей.

У США розлючений чоловік проїхав на своєму новому автомобілі через вітрину автосалону після того, як йому відмовили у поверненні грошей.

Про це пише NTK.

На кадрах, знятих кимось із відвідувачів магазину, видно, як він на швидкості влітає крізь скляні вхідні двері. Після того, як він врізався у стійку реєстрації, чоловік виходить із машини і вигукує: "Я ж вам казав, виродки".

Коли голос з-за камери вигукує: "Викличте копів", кремезний водій знімає куртку, кидає її на дах автомобіля, а потім загрозливо закочує рукави.

Поки співробітники перевіряють, що під машиною нікого немає, водій переступає через відчинені передні двері і в розпачі виходить назовні.

Приголомшені продавці підходять до Subaru Outback, оглядаючи сліди руйнувань.

Чоловік в'їхав до автосалону через скляні двері / Фото: скриншот з відео

Цей дивний випадок стався 9 грудня в автосалоні Tim Dahle Mazda Southtowne в Сенді, поблизу Солт-Лейк-Сіті, штат Юта, США.

Згідно з повідомленнями, чоловік купив там машину того ранку, коли виявив механічні проблеми. Він зателефонував до магазину з вимогою повернути гроші, але йому відмовили, оскільки він купив автомобіль "як є".

Покупець нібито погрожував проїхати через вхідні двері, якщо йому не повернуть гроші. Того ж дня він здійснив свою погрозу, що призвело до його арешту за межами автосалону через деякий час.

Підозрюваний, ім'я якого не розголошується, був взятий під варту. За повідомленням поліції, йому висунуто звинувачення в кримінальному злочині – хуліганстві і необережному створенні небезпеки. На щастя, ніхто не постраждав внаслідок його дій.

Нагадаємо, у Мережі висміяли світлину розшукуваного злочинця, яку опублікувала поліція. Юзери вигадали чимало жартів.

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