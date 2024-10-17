Розлючений капітан зачинив в кабіні другу пілотесу під час 10-годинного польоту: що вона накоїла

Капітан літака був відсторонений від виконання обов'язків за те, що заблокував жінку-другу пілотесу в кабіні пілотів, оскільки вона вийшла до туалету під час 10-годинного польоту.

Про це повідомляє News.com.au.

Літак авіакомпанії Sri Lankan Airlines прямував із Сіднея, Австралія, до Коломбо, Шрі-Ланка, минулого місяця, коли пілотеса вирішила скористатися вбиральнею, залишивши свого колегу за штурвалом наодинці з керуванням. Коли вона повернулася, то виявила, що не може відчинити двері до кабіни.

Як з'ясувалося, "старшина" заблокував її, тому що вона не домовилася про те, щоб хтось зайняв її місце під час перерви в туалеті, що є порушенням "стандартних операційних процедур".

Його імпровізоване одиночне ув'язнення спричинило сварку, яку врешті-решт уладнали після того, як старші члени екіпажу через переговорний пристрій переконали пілота впустити його колегу назад.

Літак, що перевозив 297 пасажирів, благополучно приземлився в пункті призначення без будь-яких подальших інцидентів.

Пілот був відсторонений від посади. Авіакомпанія Sri Lankan Airlines розслідує цей інцидент спільно з Управлінням цивільної авіації Шрі-Ланки (CAA).

Перевізник також опублікував заяву щодо дивного рішення капітана: "Авіакомпанія повністю співпрацює з відповідними органами, а капітан відсторонений від посади до завершення розслідування. Безпека і дотримання всіх нормативних вимог залишаються головними пріоритетами Sri Lankan Airlines".

Хоча пілоти можуть залишати кабіну посеред польоту, щоб відвідати туалет, міжнародні авіаційні протоколи вимагають, щоб два пілоти завжди були присутні на льотній палубі, повідомляє Simple Flying. Якщо немає третього запасного пілота, бортпровідник повинен стояти в диспетчерській, поки не повернеться перший пілот. Під час далекомагістральних рейсів, як правило, є три-чотири пілоти, що гарантує, що завжди є хтось, хто контролює літак, поки інші відпочивають або відвідують вбиральню.

Нагадаємо, дружина без досвіду посадила літак після того, як у її чоловіка-пілота стався серцевий напад. У неї не було іншого вибору.

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