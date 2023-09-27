Пасажир літака розповів, як він вдався до рішучих дій і "огидно" помстився попутнику під час польоту.

Про це пише Mirror.

Неназваний користувач Reddit нещодавно летів з Німеччини до Македонії. Ще до того, як літак піднявся у небо, він відчув, що його сидіння тремтить. Обернувшись, чоловік побачив, що інший пасажир тримається за спинку його крісла. Коли вони зустрілися очима, чоловік швидко забрав руки. Але потім він продовжував повторювати те саме декілька разів протягом наступних 10 хвилин.

Це тривало і тривало, чоловік прибрав руку лише тоді, коли роздратований пасажир продовжував обертатися. Зрештою, йому набридло, і він вирішив вжити рішучих заходів.

"Наступного разу, коли я відчув тремтіння, вдаючи, що потягуюсь, я рясно облизнув пальці, мало не плюнув на них, схопився за спинку сидіння і просто витер це об його руку", — розповів він. "Зайве говорити, що він не торкався мого сидіння до кінця польоту. Чи був я не правий? Не знав, як донести свою думку, щоб не продовжувати трясти моє сидіння після багатьох невдалих спроб".

Читачі допису швидко відреагували у коментарях. Так, дехто назвав акт помсти "блискучим, але огидним", а багато хто поділився своїми схожими історіями.

Одного разу я мав подібний досвід на концерті. Хлопець позаду мене продовжував класти мені руку на спину і намагався підштовхнути мене вперед. Перші декілька разів я утримував позицію, але він продовжував. Тому я хапав його руку і тримав її щоразу, коли він штовхав. Зрештою він став агресивним і я обернувся і сказав: "Послухай, чуваче, якщо ти продовжиш торкатися мене, ми триматимемося за руки до кінця концерту". Вгадай, хто перейшов кудись і припинив мене турбувати? Іноді тобі потрібно зробити такий силовий хід, на який вони не чекають.

Я сів у літак, і жінка середніх років використовувала спинку мого сидіння, щоб встати декілька разів. Коли я почув, як вона казала своїй сусідці, що збирається до туалету перед подачею напоїв, я трохи нахилився вперед і натиснув кнопку нахилу мого сидіння. Щойно вона схопила сидіння, воно відкинулося назад без опору, і я скрикнув, наче вона напала на мене. Деяких людей можна навчити. Усю частину польоту, що залишилася, вона уникала мого сидіння

Нагадаємо, уряд США вважає жінку мертвою останні 17 років. Через це вона не може працювати або купити будинок. Життя жінки перетворилося на жахіття.

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