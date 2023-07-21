Розлючений пасажир розвернув літак назад через те, що забув сумку в терміналі – відео

Він не повернувся на борт.

Чоловік, чия сумка залишилася в залі вильоту в аеропорту, зчинив такий галас, що пілот розвернув літак.

Про це пише nypost.com.

Пасажири зняли на відео, як турист і його друг сперечалися із бортпровідниками, поки літак виходив на злітно-посадкову смугу.

Двоє друзів скаржилися, що їхні цінні речі залишили в залі вильоту в міжнародному аеропорту Чіангмая на півночі Таїланду.

На кадрах видно, як чоловік спалахнув у люті, коли стюардеса намагалася змусити його сісти та навіть схопила його за руку і спробувала вштовхнути назад у крісло.

За мить пілот оголосив, що літак повертається назад і що, як він сподівався, це займе лише п'ять або 10 хвилин.

Роздратований пасажир зняв, як співробітники служби безпеки аеропорту ведуть чоловіків. Невідомо, чи їх заарештували всередині терміналу.

Пасажир, який не побажав назвати своє ім'я, сказав: "Рейс запізнився приблизно на 45 хвилин. З чоловіком було двоє друзів і всі вони залишили літак. Він скаржився, що його сумка з грошима та важливими речами все ще перебуває в аеропорту".

Затриманий рейс вилетів до Бангкока о 10:12 та благополучно приземлився без чоловіків на борту.

Нагадаємо, днями двох п'яних чоловіків зняли з рейсу до Балі через матюки та невдалий жарт. Що вони говорили.

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