Розміром з кулак: як виростити велику картоплю навіть на неродючій землі

Виявляється, для вирощування картоплі в домашніх умовах дуже важливим є правильно її поливання в певні періоди. Саме в цьому і криється секрет великого урожаю.

Кожен городник мріє отримати рівні та великі бульби картоплі. Фахівці стверджують, що виростити такий урожай можна навіть без додавання добрив у ґрунт. Потрібно всього лише дотримуватися певної схеми поливання. Існують деякі хитрощі, які дозволяють зібрати урожай великої картоплі без особливих зусиль, навіть якщо ви посадити бульби у неродючу землю.

Просто не потрібно забувати одну важливу істину — картопля дуже любить воду. Однак і заливати грядки з цією культурою не варто. Є два періоди, під час яких город потрібно посилено поливати. Якщо цього не робити, бульби виростуть зовсім невеликими.

Так, якщо ви висаджували коренеплід у травні, приблизно до середини червня йому буде вистачати вологи із землі, тому можна і не поливати грядки. Як тільки рослина починає квітнути, обов'язково рясно її полийте, щоб забезпечити достатню вологу.

Для цього беріть приблизно 800 літрів води на півтори сотки городу з картоплею. Якщо враховувати, що одне велике відро має 12 літрів, то у вас на таку площу грядок піде 66 відер.

Коли влітку довго стоїть суха погода, картоплю потрібно полити ще раз. Робити це рекомендують одразу після квітіння культури. Цього разу до води варто додати дві склянки сульфату калію та азофоски.

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