"Розпещена" жінка показала, як рік жила в елітному готелі з коханим: "Кожна має спробувати" (відео)

Цей рік вона назвала найкращим у її житті.

Жінка, яка називає себе "розпещеною" розповіла, як жила в готелі цілий рік зі своїм коханим чоловіком.

Оушен Сапфір зупинилася в готелі зі своїм тодішнім хлопцем, а нині нареченим, і описала ці 12 місяців як "найкращий рік у її житті".

"Небагато людей можуть сказати, що жили в готелі цілий рік, але я можу", - сказала вона у відео на своїй сторінці в TikTok. "Ми переїхали влітку, а потім настала осінь. Гарне листя на деревах на парковці. А взимку я просто спостерігала за снігом з вікна нашої спальні. Жити в готелі було таким чудовим досвідом. Я навіть не можу оцінити його. Це було настільки приголомшливо".

У неї та її нареченого був "один із найбільших люксів у всьому готелі" на верхньому поверсі, в якому було дві спальні, вітальня та кухня.

"Оскільки нас всього двоє, я зайняла другу кімнату під свої речі, тому що в мене було їх так багато, що вони не містилися в шафі і в головній спальні", - пояснила Оушен.

Замість них щодня прибирали, мили посуд, заправляли постіль та міняли рушники.

"Все було просто ідеально", - сказала вона. "Все було на висоті. Там були всі зручності".

Крім того, там був спортзал та тенісний корт, який вони регулярно користувалися. Щодня пара насолоджувалася безкоштовними сніданками, а декілька разів на тиждень їм завжди подавали безкоштовну вечерю та вино.

У коментарях юзери зізналися, що також хотіли б спробувати так пожити: "Поекспериментую із цим у майбутньому. Дякую, що поділилися", "Дякую за нову ціль", "Це моя мрія".

Нагадаємо, чоловік вийшов на вечерю із готельного номера і був шокований, повернувшись вночі. Він не очікував на такий поворот ситуації.

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